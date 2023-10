Mel Maia aproveita sol no Rio de Janeiro e renova o bronzeado: "Perfeita"

A atriz Mel Maia curtiu seu dia de folga na praia ao lado das amigas e aproveitou o sol para fazer novos cliques; confira!

A atriz Mel Maia aproveitou ao máximo seu tempo de folga após o término da novela Vai Na Fé, da TV Globo. A artista, que é natural do Rio de Janeiro, decidiu aproveitar o dia de sol na praia e curtir o tempo bom ao lado das amigas. E nesta terça-feira, 17, ela decidiu renovar as fotos de seu feed no Instagram.

De biquíni rosa, a musa exibiu suas curvas e tatuagens ao posar com um drink em mãos sob o sol. Ao fundo, ela mostrou a vista maravilhosa da praia carioca, com céu azul vivo. Ela também apareceu curtindo sua água de coco na sombra e posou com um sorrisão ao lado de suas amigas.

"O sol do Rio de Janeiro", escreveu Mel na legenda da publicação, com direito a emojis de sol e coração. Nos comentários, seus amigos e seguidores rasgaram elogios. "Perfeita", disse a atriz Maisa Silva. "Você que é o sol, querida", disse fã. "Musa!", enalteceu outro. "Por que choras, Daniel?", escreveu mais um, relembrando o ex-namorado da atriz.

Confira a publicação:

Mel Maia surge toda estilosa em aeroporto

Mais cedo nesta terça-feira, 17, a atriz Mel Maia chamou atenção ao ser flagrada embarcando em uma viagem no aeroporto do Rio de Janeiro. A estrela de Vai Na Fé, que recentemente chegou ao fim na TV Globo, está aproveitando ao máximo suas férias e foi fotografada pelos paparazzi no portão de embarque e seu aerolook foi um destaque.

A musa surgiu com look todo jeans, com direito a calça de cintura baixa e jaqueta. Para completar o visual, ela usou uma camiseta branca no estilo cropped e deixou à mostra sua barriguinha sarada e a cintura fina.

