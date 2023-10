Mel Maia faz desabafo enigmático na web: "Mundo muito injusto"

Solteira, a atriz Mel Maia surpreendeu os seguidores das redes sociais ao fazer um desabafo misterioso

A atriz Mel Maia surpreendeu os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 11, ao fazer um desabafo enigmático. Nos Stories do Instagram, lamentou por viver em um "mundo muito injusto", e anda agradeceu o apoio da família.

"Obrigada, Papai do céu! Obrigada pela minha família, pelos meus amigos, por ter me dado tanta força pra continuar, mesmo sabendo que vivo em um mundo MUITO injusto. Obrigada por cuidar da minha mente. Obrigada pela vida ótima que tô levando. Obrigada por selecionar muito bem as pessoas que dividem a vida comigo. Obrigada por cuidar tão bem de mim!", escreveu ela.

Mel, que está de férias desde o fim da novela Vai na Fé, da TV Globo, em que interpretou a personagem Guiga, terminou seu relacionamento com MC Daniel em agosto deste ano, e nesta última segunda-feira, 9, a atriz retribuiu o unfollow depois de o funkeiro parar de segui-lá no Instagram.

O funkeiro tomou a decisão após ela surgir usando uma camiseta com frase "My ex is my biggest fan" ("Meu ex é meu maior fã", em português). A foto, aliás, foi feita durante a viagem da artista por Portugal, quando estava curtindo o dia na praia com as amigas.

Confira a postagem:

Mel Maia faz desabafo nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Mel Meia revela como lida com comentários negativos

Recentemente, Mel Maia usou as redes sociais para fazer uma reflexão. A atriz, que cresceu e vem amadurecendo pessoal e profissionalmente frente às câmeras, relatou aos fãs como lida com a superexposição.

"Primeiro de tudo, vocês têm que entender de uma vez por todas, que eu não ligo para absolutamente nada que falam de mim na internet. Claro que elogios, feedbacks sobre meu trabalho são sempre muito bem-vindos, de resto não estou nem aí. Pensem comigo, eu tenho minha vida exposta desde que me conheço por gente, então já aprendi a lidar com isso", afirmou ela em um trecho da reflexão.