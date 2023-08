MC Daniel se derrete ao ver Mel Maia com um bebê: "E se?"

Em turnê pelos Estados Unidos, MC Daniel se derrete ao ver sua namorada, Mel Maia, cuidando do bebê de amigos; confira o vídeo!

Nesta sexta-feira, 11, o funkeiro MC Daniel atiçou os fãs com a possibilidade de ter um filho. Em passagem pelos Estados Unidos em turnê, o cantor está acompanhado de sua namorada, a atriz Mel Maia, e de outros amigos. E parece que a turma ganhou a adição de um bebê para a viagem.

Nos stories do Instagram, Daniel publico um vídeo de Mel segurando o pequeno bebê no colo. A atriz de Vai na Fé faz uma carinha fofa, como se quisesse um filho só seu. O pequeno gesto fez a internet, e seu namorado, irem à loucura. "E se? Que bebê lindo, mano!", disse o funkeiro, completamente derretido pela cena.

Mais tarde, os dois apareceram brincando com a criança, que descansava em uma cadeira. Juntos, os dois fizeram o pequeno dar risadas e se divertir bastante. "Amor, eu tô apaixonada", disse Mel Maia sobre o bebê.

Mel Maia ganha declaração de MC Daniel na Times Square

Na última quinta-feira, 10, MC Daniel surpreendeu sua namorada, Mel Maia, com uma declaração de amor bem pública. Sem poupar nenhum esforço, o artista fez questão de colocar uma foto dos dois em um telão da Times Square, avenida famosa na cidade de Nova York, nos Estados Unidos.

O local é conhecido por ser um dos principais pontos turísticos da cidade e por ter vários telões com os mais diversos anúncios. O casal, que anunciou recentemente que haviam reatado o namoro, apareceu se beijando em um dos outdoors. Nas redes sociais, Daniel compartilhou um registro dos dois em frente à homenagem.

“Quero ver você bem melhor que ontem”, escreveu MC Daniel, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, completando com um emoji de coração vermelho. A declaração não é algo difícil de se fazer, basta baixar um aplicativo específico e gastar em torno de US$ 40 para colocar o que quiser no telão.