Mel maia ganha declaração chique em plena Times Square de MC Daniel

Cantor de funk MC Daniel aposta em declaração de amor diferentona para namorada, Mel Maia

Nesta quinta-feira, 10, o cantor de funk MC Daniel decidiu fazer uma declaração de amor para sua namorada, a atriz Mel Maia! Porém, sem poupar nenhum esforço, o artista fez questão de colocar uma foto dos dois se beijando em um dos telões da Times Square, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos.

Em meio a um dos pontos turísticos mais famosos da cidade, e provavelmente do mundo, o casal, que anunciou recentemente que haviam reatado o namoro, aparece se beijando em uma foto no telão. Em suas redes sociais, o cantor de funk compartilhou um clique no qual aparecem sorrindo com o monitor gigante com a foto dos dois atrás.

“Quero ver você bem melhor que ontem”, escreveu MC Daniel, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, completando com um emoji de coração vermelho. A declaração não é algo difícil de se fazer, basta baixar um aplicativo específico e gastar algo em torno de US$ 40 para colocar o que quiser no telão.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios ao casal. “Lordzinho”, respondeu a atriz. “Que nada separe vocês de novo, eu amo esse casal”, “Se vocês estão juntos, a gente fica feliz” e “Lindos de bonitos” são algumas mensagens deixadas pelos internautas. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de MC Daniel e Mel Maia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC DANIEL 🦅 FALCÃO DO FUNK (@mcdaniell)

Mel Maia reata com MC Daniel e se declara

Na última segunda-feira, 7, Mel Maiasurpreendeu seus fãs ao publicar fotos ao lado de MC Daniel. Os registros foram a primeira vez que a atriz posta algo ao lado do funkeiro após eles reatarem o namoro. Juntos, os dois curtiram seus dias em Orlando, na Flórida, onde o cantor irá fazer shows.

Na legenda da publicação, Mel se declarou para o namorado. "Imagina a cria? Não dá, a gente não se desgruda". Entre os comentários dos fãs e seguidores felizes em ver os dois juntos, o funkeiro escreveu: "Imagina [ junto de um emoji de bebê e emoji de coração]".

Os fãs do casal encheram a publicação de comentários e comemorações: “Fora de base a lindeza que são vocês dois juntos”, escreveu uma. “O amor venceu”, comemorou um fã. “Toda felicidade e amor para vocês”, desejou uma terceira.