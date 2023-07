MC Daniel quebra o silêncio e confirma reconciliação com Mel Maia: “Casado”

Nova chance! MC Daniel surpreende ao confirmar especulações de reconciliação com a ex-namorada, a atriz Mel Maia

Parece que os artistas MC Daniel e Mel Maia decidiram dar uma nova chance ao amor! Durante um show na noite do último domingo, 16, o cantor de funk quebrou o silêncio sobre as especulações de uma reconciliação e surpreendeu ao confirmar que reatou seu relacionamento com a atriz de uma forma pra lá de inusitada.

É que Daniel decidiu mudar a letra de uma de suas músicas para atualizar o status da relação. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível notar que durante a canção ‘Revoada’, o músico incluiu o nome da ex-namorada e elevou ao título de esposa no palco: “Off pro amor, casado com a Mel Maia", ele disparou no show e levou os fãs á loucura com a novidade.

Vale lembrar que Daniel e Mel anunciaram o namoro no final do ano passado. Pouco mais de seis meses, o cantor de funk confirmou o término ao comentar em uma publicação que questionava a ausência de sua aliança durante uma temporada na Europa. Desde então, ele e a atriz fizeram aparições juntos e passaram a interagir nas redes sociais com frequência, levantando suspeitas de um retorno.

Mel Maia surpreende ao compartilhar foto de MC Daniel:

A atriz Mel Maia agitou as redes sociais neste domingo, 16, ao compartilhar uma foto inédita de seu ex-namorado, o funkeiro MC Daniel. A estrela demonstrou que o encontrou logo após ele chegar ao Rio de Janeiro e ter feito um post sobre paternidade nas redes sociais. Novamente, a atriz levantou suspeitas de uma possível reconciliação.

É que o cantor ficou encantado ao conhecer uma criança em um voo e abriu o coração sobre o sonho de ser pai: “Um sonho do meu coração que ainda vou realizar: uma filha. Levou 10 segundos para eu virar amigo da Alice no avião, não é inteligência artificial”, ele brincou, antes de ser recebido pela ex-namorada no aeroporto.