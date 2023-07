Mel Maia exibe foto inédita do seu ex-namorado, MC Daniel

Tem volta? Mel Maia surpreende ao compartilhar foto de MC Daniel após ele contar que tem o sonho de ser pai

A atriz Mel Maia agitou as redes sociais neste domingo, 16, ao compartilhar uma foto inédita de seu ex-namorado, o funkeiro MC Daniel. A estrela demonstrou que o encontrou logo após ele chegar ao Rio de Janeiro e ter feito um post sobre paternidade nas redes sociais.

Neste final de semana, MC Daniel pegou um voo para o Rio de Janeiro e conheceu uma menina na aeronave, com quem logo fez amizade. Tanto que a criança colou vários adesivos no rosto do seu novo amigo. Nas redes sociais, ele mostrou as fotos do encontro especial e falou que tem o sonho de ser pai.

“Um sonho do meu coração que ainda vou realizar: uma filha. Levou 10 segundos para eu virar amigo da Alice no avião, não é inteligência artificial”, brincou ele na legenda. Pouco tempo depois, Mel Maia mostrou uma foto do funkeiro sem camisa e com os adesivos colados em seu rosto. Porém, ela não colocou nenhuma legenda na foto.

O romance de Mel Maia e MC Daniel chegou ao fim em junho, mas eles continuam amigos. Desde o término, os dois já foram vistos juntos em algumas ocasiões, mas não comentaram sobre o término até agora. Tanto que já surgiram rumores de que eles poderiam reatar a relação. Porém, eles não confirmaram nada.

Mel Maia exibe sua boa forma

A atriz Mel Maia, de 19 anos, mostrou o seu lado sensual ao compartilhar um novo ensaio fotográfico nas redes sociais. Há poucos dias, ela reuniu os amigos em uma casa com piscina de frente para o mar no Rio de Janeiro e aproveitou para colocar o bronzeado em dia.

Nas imagens, a morena surgiu com maiô verde estilo cavado e ostentou sua beleza impecável. A musa deixou à mostra suas curvas deslumbrantes, o bumbum poderoso e as tatuagens em seu corpo. Tanto que ela recebeu vários elogios dos fãs nos comentários das fotos.

“Um desenho de Deus”, disse um fã. “Perfeita”, declarou outro. “Gata demais”, afirmou mais um. “Meu Deus, você parece um monumento de tão perfeita”, escreveu outro.