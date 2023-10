Matthew Perry revelou em entrevista como gostaria de ser lembrado: “Viveu bem”

O ator Matthew Perry, famoso por seu papel na sitcom “Friends”, revelou em entrevista recente como gostaria de ser lembrado

Neste sábado, 27, Matthew Perrry faleceu. O ator famoso por seu papel como Chandler na sitcom “Friends” foi encontrado morto na banheira de hidromassagem de sua casa em Los Angeles, de acordo com o site americano TMZ.

Com o falecimento do astro, uma entrevista recente de Perry feita em novembro de 2022 ressurgiu. Durante a conversa, o artista revelou como gostaria de ser lembrado. O momento em que o intérprete de Chandler refletiu sobre seu lado ocorreu no podcast “Q with Tom Power”, onde o ator foi divulgar seu livro de memórias “Friends, Lovers and The Big Terrible Thing”.

“Eu gostaria de ser lembrando como alguém que viveu bem, amou bem, que era um buscador”, contou o ator, que faleceu aos 54 anos, na conversa que aconteceu em um cinema em Toronto, no Canadá.

E Matthew continuou a refletir sobre a imagem que gostaria de deixar para a posteridade após seu falecimento. “E o principal é que ele quer ajudar as pessoas. É isso que eu quero”, finalizou o artista que fazia par romântico com a atriz Cortney Cox na sitcom americana.

Mas essa não foi a primeira vez que o ator refletiu sobre seu legado. Um mês antes, em outubro de 2022, Matthew comentou sobre isso para a revista americana People. O artista comentou sobre as coisas sobre as quais ele se dava crédito, se orgulhava.

Essas coisas incluíam “se importar com os outros, nunca desistir. Ajudar as pessoas o quanto eu ajudo”. Ele ainda comentou: “Essa é provavelmente a minha coisa favorita em mim. Ser criativo, ver, aprender que se você está desconfortável ou sentido ansiedade, uma das formas de sair dessa situação é ser criativo”.

O que aconteceu com Matthew Perry?

As primeiras informações divulgadas pelo TMZ eram de que Matthew havia falecido em sua casa em Los Angeles. Ainda segundo o veículo, socorristas foram acionados para ir à casa do ator para atender o caso de uma parada cardíaca em um homem de 50 anos.

Ainda nesse final de semana, mais informações sobre o caso de Perry foram divulgadas. De acordo com o mesmo site americano, a polícia teria encontrado medicamentos controlados na casa do ator. Os policiais teriam encontrado ansiolíticos, medicamentos normalmente utilizados no tratamento de ansiedade e depressão.