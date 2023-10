Matthew Perry: polícia teria encontrado remédios controlados na casa do ator

Site que noticiou a morte de Matthew Perry revela novos detalhes do caso; ator foi encontrado com suspeitas de afogamento na banheira de casa

Novos detalhes surgiram sobre a morte de Matthew Perry, ator que ficou consagrado como o personagem ‘Chandler’ de "Friends". Segundo informações do TMZ, que inicialmente noticiou a perda do artista, a polícia teria descoberto remédios controlados em sua residência, onde foi encontrado sem vida em uma banheira com suspeitas de afogamento no sábado, 29.

De acordo com informações divulgadas pelo tabloide americano, a polícia dos Estados Unidos teria encontrado ansiolíticos, medicamentos normalmente utilizados no tratamento de ansiedade e depressão. É relevante destacar que o uso dessas substâncias requer receita médica, o que sugere que o ator estava sob tratamento.

Além disso, foram identificados medicamentos para o tratamento de doenças pulmonares, frequentemente usados em caso de enfisema ou bronquite crônica. Apesar dessas novas descobertas, o corpo do ator será submetido a um exame toxicológico, a fim de esclarecer se o uso dessas substâncias está relacionado à causa de sua morte.

Vale lembrar que o ator viveu o vício em álcool e drogas ao longo de sua vida, além de ser fumante. Inclusive, no ano passado, Matthew decidiu abrir o jogo sobre sua vida pessoal e profissional em sua biografia, sem fugir de sua luta contra o vício em bebidas alcoólicas e das múltiplas internações ao longo da carreira.

Em um trecho, o eterno ‘Chandler’ contou que teve uma perfuração gastrointestinal e foi internado às pressas por conta do uso excessivo de opióides. O ator chegou a ficar em coma e usou uma bolsa de colostomia. Inclusive, ele recebeu a notícia de que teria apenas 2% de chance de sobreviver, mas contrariou as estimativas e enfrentou o vício.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Friends (@friends)

Última publicação de Matthew Perry antes da morte:

A notícia da morte de Matthew Perry chocou o mundo do entretenimento. O ator foi encontrado morto neste sábado, 28, em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, com suspeitas de afogamento. Em sua última postagem, o artista posou em sua banheira, alimentando especulações sobre uma possível premonição.

Conforme informações do TMZ, Matthew teria sido encontrado sem vida em sua banheira de hidromassagem, e não foram encontradas substâncias ilícitas no local. O tabloide americano também informou que os socorristas foram acionados para atender a um caso de parada cardíaca em um homem de 50 anos em sua residência; confira a última publicação do ator de 'Friends'.