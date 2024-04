Matteus agita a web ao surgir agarradinho com Isabelle: "Meu casal"

Matteus deixou os fãs das redes sociais eufóricos ao compartilhar uma foto agarradinho com Isabelle, com quem teve um affair no BBB 24

Matteus, o vice campeão do Big Brother Brasil 24, agitou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 17, ao compartilhar um clique com Isabelle, que ficou em terceiro lugar no reality show da TV Globo. Davi, aliás, foi o grande vencedor da competição.

No clique publicado no X, o antigo Twitter, o gaúcho aparece agarradinho com a manauara, com quem engatou um romance na reta final do programa. Já na legenda, o estudante apenas colocou um emoji de coração.

A postagem rapidamente recebeu vários elogios dos fãs. "Lindos", disse uma seguidora. "Meu casal lindo", escreveu outra. "Casalzão", falou um terceiro. "Esse casal é só sucesso", comentou um fã. "O casal mais lindo que passou no BBB e olhe que não sou de shippar ninguém... mas achei muito fofo os dois. Tomara que dê certo, porque química tem bastante", afirmou mais uma.

Durante o programa Bate-Papo BBB, logo após a grande final do reality show, Isabelle e Matteus trocaram beijos na frente das câmeras. Os dois foram chamados ao estúdio para falarem sobre o romance que viveram dentro do confinamento e revelar o que pensam para o futuro. Ainda na tração, o gaúcho pediu autorização para a mãe da dançarina para continuar ficando com a morena.

Mãe de Matteus confessa que não queria que ele engatasse romance no BBB 24

Na manhã desta quarta-feira, 17, o Encontro, da TV Globo, recebeu a mãe de Matteus, a mãe de Isabelle e a companheira de Davi, Mani Reggo, para um bate-papo sobre o BBB 24. Durante a entrevista, Luciane Amaral deu um posicionamento inesperado sobre os relacionamentos vividos pelo vice-campeão dentro do reality.

Luciane relembrou o plano do filho de não entrar em relações no programa. "Matteus entrou com o intuito de não se envolver com ninguém, né? Ele disse que ele não ia entrar em relacionamento nenhum, que ele queria jogar, que ele não ia se relacionar com ninguém. Preferia que ele não tivesse se relacionado com ninguém. Achei que poderia atrapalhar o jogo dele", confessou ela. Saiba mais!