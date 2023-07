Suposto affair de Grazi Massafera exibe foto dos dois juntos pela primeira vez

Tá rolando?! Marlon Teixeira chama a atenção ao mostrar foto com Grazi Massafera durante viagem para a Península de Maraú

Após boatos de um possível namoro, o modelo Marlon Teixeira surpreendeu seus seguidores ao compartilhar sua primeira foto ao lado da atriz Grazi Massafera. Os dois estavam aproveitando suas férias na Península de Maraú, na Bahia, mas ainda não haviam aparecido juntos na viagem.

Ao abrir o seu álbum de fotos, o modelo compartilhou registros de visitas à diversos pontos turísticos do local e posou ao lado de amigos. Contudo, o novo casal se sobressaiu na publicação e tomou toda a atenção para si.

De pernas entrelaçadas e mão na cintura do affair, Grazi sorri para a foto ao lado dos amigos. Na ocasião, Marlon aproveita para lembrar a importância de boas companhias enquanto conta um pouco sobre a viagem.

"Quanta história tem um bar pra contar? Quem não tem uma boa história em um bar pra contar? Quem diria que um barzinho no meio do nada fosse fazer tanta história...", escreveu ele na legenda. "A vida é muito melhor com os amigos", completou.

Os rumores de affair entre Grazi Massafera e Marlon Teixeira

Nos últimos dias, o possível casal - Grazi Massafera e Marlon Teixeira - chamou atenção com as fotos publicadas durante visita à Bahia. A atriz e o modelo chegaram a posar no mesmo cenário, mas até então não haviam aparecido juntos em suas redes sociais.

Os dois já haviam sido flagrados aos beijos em um aeroporto, logo após retornarem de uma viagem juntos à Chapada Diamantina, na Bahia. Eles também foram clicados de mãos dadas durante o passeio. Contudo, nenhum dos dois assumiu o romance publicamente.

Anteriormente, Marlon teve um breve relacionamento com Bruna Marquezine, com quem namorou alguns meses entre 2014 e 2015. Ele também namorou Débora Nascimento por cerca de um ano, mas está solteiro desde janeiro de 2022.

Grazi, no entanto, esteve em um relacionamento de 5 meses com o cineasta Alexandre Machafer, que chegou ao fim em fevereiro do ano passado. Antes disso, ela se envolveu com o ator Caio Castro por dois anos e já chegou a ser casada com Cauã Reymond por seis anos, com quem teve sua filha Sofia, de 11 anos.