Marjorie Estiano curte passeio com o namorado em shopping no RJ

Longe da TV, Marjorie Estiano é flagrada em rara aparição em público com o namorado, que é médico

A atriz Marjorie Estiano aproveitou a noite desta segunda-feira, 26, para um passeio na companhia do seu namorado , o médico Márcio Maranhão. Durante a noite, os dois foram flagrados caminhando lado a lado e conversando nos corredores de um shopping no Rio de Janeiro.

Discretos, os dois preferem manter o relacionamento longe dos holofotes e quase não fazem aparições juntos em público.

Marjorie e Márcio estão juntos desde a época das gravações da série Sob Pressão, da Globo, que chegou ao fim em 2020 . Ela interpretou a personagem Carolina e ele é o autor do livro que inspirou a história da série.

Em dezembro de 2022, o casal foi visto no estúdio do programa Domingão com Huck, da Globo. A atriz foi a campeã na categoria de Atriz de Série no prêmio Melhores do Ano. Quando ela foi anunciada como a vencedora, a câmera flagrou a artista ao lado do seu namorado, o médico Marcio Maranhão. Os dois estavam sentados lado a lado na plateia de famosos do programa.

Fotos: Adão / AgNews

Mônica Waldvogel faz rara aparição com o marido

A apresentadora e jornalista Mônica Waldvogelfez uma rara aparição em público com o seu marido, o jornalista e escritor Carlos Márchi. Os dois são discretos com a vida pessoal e quase não são fotografados lado a lado. Porém, eles abriram uma exceção no último final de semana para prestigiarem uma apresentação do esprtáculo 'Pessoa(s)' no MASP Auditório, em São Paulo.

Na entrada do evento, os dois foram fotografados juntos e esbanjaram sintonia. Mônica e Carlos estão juntos há mais de 25 anos. Atualmente, a comunicadora faz parte do time de profissionais da GloboNews. A partir de julho, ela vai comandar o telejornal Em Ponto ao lado de Tiago Eltz, com foco em cobertura política e econômica.

Foto: Leandro Menezes/ Divulgação