Mônica Waldvogel faz rara aparição com o marido em noite de espetáculo

Apresentadora e jornalista Mônica Waldvogel curte noite de São Paulo na companhia do marido, Carlos Márchi

A apresentadora e jornalista Mônica Waldvogel fez uma rara aparição em público com o seu marido, o jornalista e escritor Carlos Márchi. Os dois são discretos com a vida pessoal e quase não são fotografados lado a lado. Porém, eles abriram uma exceção no último final de semana para prestigiarem uma apresentação do esprtáculo 'Pessoa(s)' no MASP Auditório, em São Paulo.

Na entrada do evento, os dois foram fotografados juntos e esbanjaram sintonia. Mônica e Carlos estão juntos há mais de 25 anos.

Atualmente, a comunicadora faz parte do time de profissionais da GloboNews. A partir de julho, ela vai comandar o telejornal Em Ponto ao lado de Tiago Eltz, com foco em cobertura política e econômica.

Waldvogel tem mais de 40 anos de carreira e está na GloboNews desde 2006. Ela já apresentou o Jornal Hoje, o Jornal da Globo, o Bom Dia São Paulo e o Bom Dia Brasil.

Foto: Leandro Menezes/ Divulgação

William Bonner curte férias com a esposa

O apresentador William Bonner está de férias da TV e aproveitou para viajar com a família. Longe da bancada do Jornal Nacional, da Globo, por algumas semanas, ele embarcou para Paris, na França, junto com a esposa, Natasha Dantas, e a filha Beatriz Bonemer.

Nas redes sociais, ela mostrou uma foto do casal no elevador do hotel e também dos passeios em alguns pontos turísticos da cidade. Vale lembrar que Bonner tem dois filhos que moram na França, Vinicius e Laura, frutos do relacionamento com Fátima Bernardes. O rapaz se mudou para a Europa há alguns anos, e a jovem se mudou no ano passado para estudar.

No final de semana, Bonner comunicou suas férias para os fãs por meio de post nas redes sociais para desmentir qualquer rumor sobre o seu afastamento da bancada do Jornal Nacional por três semanas.

"Depois da mentira sobre eu ter decidido deixar a Globo, depois da mentira sobre a Globo ter oferecido dinheiro para evitar essa inventada saída, veio a mentira de que a Globo estaria festejando minha inexistente desistência de aposentadoria. O nome do inventor das mentiras circulou como se fosse fonte confiável e as invenções dele proporcionaram cliques para diversos sites propagadores até que se esgotasse mais um ciclo lucrativo para os que sustentaram a desinformação. Não é prática nova. No ano passado, os mesmos integrantes dessa armação tinham anunciado praticamente a mesma coisa. Foram desmentidos por mim, pela Globo e pelos fatos. Para o caso de surgir alguma nova onda durante meu sumiço do JN, informo que estou entrando em férias por 3 semanas. Saúde!", disse ele.