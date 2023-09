Marina Ruy Barbosa revela que sofria bullying na escola: “Patinho feio”

A atriz Marina Ruy Barbosa revelou em um podcast que era julgada por colegas de escola por conta de sua aparência

Nesta terça-feira, 5, Marina Ruy Barbosa fez a primeira participação de sua carreira em um podcast. A atriz que está no ar com a novela “Fuzuê” abriu o jogo sobre a vida pessoal e profissional no podcast “PodDelas” apresentado por Tata Estaniecki e Boo Unzueta.

Em certo momento do programa, a artista se lembrou da época de escola e revelou que era julgada por colegas por conta de sua aparência: “Eu era patinho feio na escola, por ter sardinha, cabelo dessa cor e por ser muito branquinha... Aos poucos fui construindo minha autoestima. Eu não era o padrão de beleza na época”.

Ainda sobre sua infância, Marina comentou sobre o desejo de ser atriz desde pequena. Porém, isso não foi muito bem-visto por seus pais na época. “Eu estudava em um colégio religioso no Rio”, começou dizendo a atriz que iniciou sua carreira aos 9 anos de idade.

“Meus mais não davam tanta força assim no início. Eles se preocupavam”, começou dizendo. “É difícil crescer nesse meio, e dar certo. A gente vê muitos casos que se tornam adultos frustrados. Isso poderia ter acontecido e pode acontecer. No meu caso, que legal, está dando certo. Mas acho que é difícil para adultos que tem esse sonho, e imagina para crianças”, ponderou a artista e empresária.

Marina ainda comentou a importância da família em sua vida de atriz mirim: “Por isso é muito necessário que você tenha uma família muito ‘pé no chão’. Uma família que saiba te dar esse apoio necessário para que essa fase de ator mirim para adulto não seja traumático. É um meio de muita vaidade, é um meio de certa competição”.

A apresentadora Tata, que é casada com o influenciador Cocielo, perguntou como foi para Marina essa transição de atriz mirim para adulta, e ainda comparou com atrizes que começaram crianças, mas em uma época mais recente, com as redes sociais, como Maisa Silva e Larissa Manoela.

“Essa nova geração acaba estando mais exposta ainda. Eu acho que eu não tinha essa exposição tão grande, acho que era um pouco mais fácil”, começou refletindo a artista. A vilã da novela Fuzuê ainda comentou sobre quando começou a perceber que era famosa: “Eu comecei a perceber essa questão da fama quando eu tinha uns 15 anos, quando comecei a namorar e perceber que as pessoas tinham curiosidade sobre a vida pessoal, paparazzis, essas coisas”.

CLT!

Ainda em sua participação no “PodDelas”, Marina comentou sobre seu contrato com a Rede Globo. A atriz revelou que desde o início de sua carreira, é contratada da emissora carioca.

“Tenho carteira assinada. Nunca tive preguiça de trabalhar, nunca fui de ficar reclamando. Sou pau para toda obra. Emendei trabalho, via como ótima oportunidade. Sempre fui grata, tratei as pessoas com respeito. Tenho uma relação muito saudável", declarou