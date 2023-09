Marina Ruy Barbosa revela que é contratada da Globo desde os 9 anos: 'Já emendei muito trabalho'

Marina Ruy Barbosa falou sobre novo trabalho na TV e explicou discrição na vida pessoal

No ar na novela "Fuzuê", Marina Ruy Barbosa contou que tem contrato com a Globo desde os 9 anos. Segundo a atriz, ela é CLT, documento que regulamenta o trabalho formal no país. "Tenho carteira assinada. Nunca tive preguiça de trabalhar, nunca fui de ficar reclamando. Sou pau para toda obra. Emendei trabalho, via como ótima oportunidade. Sempre fui grata, tratei as pessoas com respeito. Tenho uma relação muito saudável", declarou ao "PodDelas".

Marina falou também sobre Preciosa, sua personagem na trama das sete. "Eu sou muito feliz em novela das 7. O horário das 7 te permite causar como personagem, ele tem uma leveza. Tenho orgulho de estar fazendo novela, algo que une tantas famílias dentro de casa. A gente está muito feliz com Fuzuê. Preciosa gosta de moda e eu também", disse.

Marina Ruy Barbosa está de volta à TV como a vilã Preciosa em 'Fuzuê' (Foto: Divulgação Globo)

Por que Marina Ruy Barbosa evita postar sobre sua vida?

Discreta, Marina explicou por que não costumar expor a vida pessoal nas redes sociais. "Sou bem reservada. Não tenho Instagram privados. Não tenho close friends, de melhores amigos. Não tenho paciência. Eu gravo alguma coisa, falo que vou postar e passa e esqueço. Já fui mais postadeira, são fases", revelou a ruiva, que coleciona mais de 42 milhões de seguidores no Instagram.

"Eu vejo os comentários, vejo tudo. Eu vejo menos do que eu via. Antigamente, eu queria ver tudo e me dava raiva quando eu via coisas que não eram condizentes com a realidade. Mas hoje já sou desapegada, consigo dar uma risada", afirmou.

Marina Ruy Barbosa contou como lida com a exposição na web (Foto: TV Globo)