Marina Ruy Barbosa agradece o carinho por sua personagem em Fuzuê

A atriz Marina Ruy Barbosa agradece a boa recepção do público em seu retorno à TV como Preciosa em Fuzuê

Sem aparecer na televisão desde O Sétimo Guardião, de 2019, a atriz Marina Ruy Barbosa está de volta no mundo das novelas! A artista interpreta a vilã Preciosa Montebello em Fuzuê, que estreou na última segunda-feira, 14, na TV Globo.

E a recepção da antagonista pela público está sendo super positiva! Nas redes sociais, os internautas estão comentando sobre a ótima performance de Marina em seu primeiro papel como vilão. E a ruiva não perdeu a oportunidade de agradecer o carinho do público, logo após uma semana completa de exibição da novela.

Em seu Instagram, a atriz compartilhou imagens de divulgação de Fuzuê e falou um pouquinho sobre a sua participação na novela. "Hi my precious! Muito feliz em finalmente apresentar para vocês Preciosa Montebello! Já falei algumas vezes que sonhava em fazer uma vilã… E não poderia estar mais feliz com essa personagem tão imprevisível e louca (vem muita coisa por aí, juro!)", iniciou ela na legenda da publicação.

Em seguida, ela desabafou sobre o medo de iniciar um novo projeto. "O início de um ciclo nunca é fácil, é indecifrável, afinal, novela é sempre uma montanha russa! Entretanto, essa é uma montanha russa que entrego minha alma, mente e levanto os braços para sentir cada segundo. Só consigo agradecer por tanto carinho e por uma recepção tão calorosa na nossa estreia", escreveu Marina.

Ao terminar seu texto, Marina falou mais sobre o sentimento de retornar à TV. "Emocionada em estar de volta e ainda mais orgulhosa em voltar nesse projeto tão respeitoso, cuidadoso e que representa o trabalho e sonho de tantos profissionais incríveis e talentosos do nosso país", finalizou a ruiva.

Nos comentários, seus colegas de elenco e seguidores a enalteceram pelo papel de Preciosa. "Você tá dando um shoooow!", escreveu a atriz Fernanda Rodrigues."Você merece!", disse o ator Luiz Fernando Guimarães."A sua determinação e o seu foco, me inspiram! Fazem eu te admirar ainda mais!", disse um fã. "Como é bom ver quem a gente admira sendo reconhecida! Orgulho demais", celebrou outro.

