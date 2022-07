Marília Mendonça recebe homenagens de famosos no dia em que completaria 27 anos

Cantora Marília Mendonça completaria 27 anos nesta sexta-feira, 22, e foi lembrada com muito carinho por famosos e fãs

A cantora Marília Mendonça (1995 - 2021), nossa eterna Rainha da Sofrência, completaria 27 anos nesta sexta-feira, 22, se estivesse viva, e foi lembrada com muito carinho nas redes sociais na data especial.

Fãs anônimos e famosos prestaram homenagens para a sertaneja, que faleceu em acidente aéreo a caminho de um show no interior de Minas Gerais em novembro do ano passado.

Na noite de quinta-feira, 21, a equipe de Marília lançou um EP com quatro faixas inéditas em comemoração ao aniversário da artista, o projeto Decretos Reais.

Confira as homenagens de celebridades no aniversário de Marília Mendonça:

A cantora Maraisa (34), irmã e dupla de Maiara (34) foi a primeira a se declarar para a amiga, com quem fez parceria no projeto Patroas, um dia antes do aniversário de Marília.

Cantor Murilo Huff (26), ex-namorado e pai do filho de Marília: "Hoje o dia vai ser um pouco mais dificil do que os outros. Isso porque hoje estaríamos comemorando muito e ansiosos esperando pra chegar na segunda feira pro festão que provavelmente você teria planejado. A pessoa que mais gostava de aniversários que eu já conheci kkkk, nao podia ser morno, ou mais ou menos. Passar por essa data sem uma semana inteira de comemoração era impossível. Infelizmente, pelo primeiro ano desde que eu te conheci, o dia 22 de julho não vai ser desse jeito por aqui, mas eu sei que hoje vc deve ter acordado aí com um monte de anjos cantando os parabéns pra você, e que você ta comemorando ao lado de Deus. Que sorte a deles! Hoje o dia vai ser um pouco mais difícil do que os outros… pra nós que estamos aqui morrendo de saudade, porque aí no céu eu sei que a festa vai ser grande!".

Ex-BBB e economista Gil do Vigor (31): "Marília Mendonça segue com o dom de trazer alegria e talento para o nosso dia a dia, que coisa linda esse EP. Eternamente nossa rainha!!".

Apresentadora Adriane Galisteu (49): "Parabéns Marília, você foi, é e sempre será a nossa rainha, sei que está sentindo todo amor que está recebendo, nós conseguimos te sentir em decretos reais!".

Advogada Deolane Bezerra (34): "Arrepiada em escutar a voz da Marília de novo, que saudade meu Deus. A Marília conseguiu travar o Spotify, essa mulher sempre será a maior".

Ex-Fazenda Jakelyne Oliveira (29): "Acordar e ser agraciada com a voz da nossa Rainha Marília Mendonça. Que coisa mais linda esse EP! Sempre eterna!!"

Confira momentos da vida de Marília Mendonça fora dos palcos

A eterna Rainha da Sofrência, Marília Mendonça se tornou um ícone e fez história na música brasileira, mas fora dos palcos, a cantora era ainda mais encantadora! Como forma de homenagem no dia em que Marília completaria 27 anos de idade, a CARAS Digital lembrou alguns momentos de sua vida pessoal.

