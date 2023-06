Marido de Simone Mendes rasga elogios ao comemorar conquista do filho: "Ele conseguiu"

"É completamente esforçado em tudo que faz", afirmou Kaká Diniz, marido da cantora Simone, ao comemorar a conquista de Henry

O empresário Kaká Diniz, marido da cantora Simone Mendes, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 29, para comemorar uma conquista importante do filho, Henry, que está com oito anos. O menino foi graduado a faixa branca com uma fita azul, e o papai fez questão de exaltar a disciplina e dedicação do herdeiro.

"Disciplina! Nosso filho foi graduado a faixa branca com uma fita azul na ponta da faixa que significa o reconhecimento por ter disciplina e boas atitudes. A faixa branca em qualquer esporte significa iniciante, você vai na loja e compra, aí no primeiro dia de aula você já usa. Aqui é diferente, até pra usar a faixa branca você precisa fazer por merecer, e ontem ele conseguiu. Ele tirou notas A+, A e B", comemorou.

Em seguida, o marido de Simone falou sobre como o filho é comprometido em tudo que se dedica a fazer. "Tem 8 anos e já fala 3 idiomas, é completamente esforçado em tudo que faz, mas sabe o que mais nos orgulha? Tem um coração puro e sedento ao amor de Deus. Até pra servir a Deus você precisa ter disciplina, e isso meu filho me ensina todos os dias ao nos chamar para orar quando acordamos, no almoço e antes de dormir. Isso é fruto de muito amor dado a ele, ensinando os caminhos de uma vida digna e com valores insubstituíveis", acrescentou.

Por fim, Kaká falou sobre a importância dos pais prestarem mais atenção aos filhos. "Não temos uma geração de jovens que fazem tudo que quer, nos temos uma geração de pais que não dão o amor, atenção e educação necessária para que eles cresçam pelo caminho correto. É mais fácil culpá-los do que assumirmos a culpa de não criá-los da forma correta. "Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele." Provérbios 22:6. Nosso maior legado é a história que deixaremos para ser contada pelos nossos filhos. Não quebre esse ciclo, eles precisam de nós mais do que nunca. Não te falta tempo, te falta prioridade", finalizou.

Kaká e Simone, vale lembrar, completaram 10 anos de casados em março deste ano. Além de Henry, os dois também são pais de Zaya, que tem dois anos.

