Simone Mendes encanta fãs ao dançar com seu marido: “É amor”

A cantora Simone Mendes surgiu em clima de romance em suas redes sociais ao publicar um vídeo dançando coladinha com seu marido

Nesta sexta-feira, 23, Simone Mendes encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram ao compartilhar um vídeo dançando sua nova música ‘Erro Gostoso’. Porém, a cantora não estava sozinha, ela dançava ao lado do marido Kaká Diniz.

A irmã e ex-dupla de Simaria surgiu no clipe em clima de romance com o amado e dançando em casa ao som do novo lançamento da cantora. Ao fundo, podia-se ouvir a filha pequena do casal, Zaya, chorando e chamando pelos pais. Além de Zaya, Simone e Kaká também são pais do menino Henry. Quem também fez uma participação especial no clipe, foi o cachorro da família, que chegou a aparecer no meio da dança do casal.

“Sextou migos, e Erro Gostoso continua entre as 5 músicas mais tocadas do país!”, escreveu Simone na legenda da postagem celebrando o sucesso de seu novo hit.

Os seguidores da estrela adoraram o clipe romântico e rasgaram elogios ao casal nos comentários da postagem! “Já vi criança com ciúme dos pais dançando, mas agora cachorro é a primeira vez! Que amor”, brincou uma fã. E outra seguidora comentou: “Lindos que amo”. Uma admiradora ainda escreveu: “É neném chorando, cachorro com ciúmes, mas eles não desistem. Isso que é amor”.

“O casal mais lindo de todos”, ainda escreveu uma fã sobre o vídeo romance do casal. Outro seguidor também comentou: “É amor pra vida inteira”. E outra admiradora ainda desejou: “Que Deus abençoe sempre a união de vocês”.

Mãe!

Simone está encantando seus seguidores ao postar diversos momentos em família! Recentemente, a cantora surgiu com um batom vermelho vibrante em um vídeo. Mas quem roubou a cena foi a pequena Zaya.

"A pessoa acorda, passa uma maquiagem e ainda bota um batom vermelho, eu mesma, ai a Zaya pediu pra passar batom", contou Simone Mendes ao mostra como a pequena ficou após passar um batom rosa.