Marido de Débora Falabella faz rara aparição em foto romântica com a atriz

De férias após o fim de 'Terra e Paixão', Débora Falabella compartilhou um registro curtindo momento especial lado do marido, Fernando Fraiha

A atriz Débora Falabella encantou os fãs ao mostrar um registro raro ao lado do marido, o diretor Fernando Fraiha, em suas redes sociais. Na última terça-feira, 23, a artista compartilhou a publicação feita por ele, onde o casal aparece abraçadinho e sorridente.

Na imagem, os dois, muito discretos, aparentam estar em uma praia, curtindo um dia bastante ensolarado. Vale lembrar que Débora e Fernando oficializaram a união em novembro de 2022, em São Paulo. A cerimônia, realizada na Casa de Francisca, um teatro localizado no Centro da capital paulista, contou com a presença de diversos famosos.

Até a última sexta-feira, 19, Débora Falabella estava no ar na novela das nove, Terra e Paixão, da Globo, interpretando a personagem Lucinda. Agora, a atriz está aproveitando as férias para descansar e se preparar para os próximos projetos de sua carreira profissional.

Ela, inclusive, reuniu uma série de fotos dos bastidores das gravações da trama de Walcyr Carrasco e falou sobre a saudade que já está sentindo. Nas imagens, a artista posou ao lado de grandes nomes do elenco como Tatá Werneck, Jonathan Azevedo e Leandro Lima.

Débora Falabella relembra 'Avenida Brasil' no aniversário de Adriana Esteves

A atriz Adriana Esteves completou 54 anos há cerca de um mês e, em celebração dessa data especial, sua amiga e colega de elenco na novela Avenida Brasil, de 2012, Débora Falabella, decidiu relembrar os tempos em que elas trabalharam juntas.

Em seu perfil oficial do Instagram, Débora publicou um vídeo onde se divertiu muito com a aniversariante. As intérpretes de Nina e Carminha, que eram rivais na novela, lembraram algumas falas icônicas das personagens e caíram na risada.

"De que você me chamava? Você me chamava de 'peste' e eu te chamava de 'v*dia'", disse Débora, que fez a amiga rir ao lembrar o seu comportamento na produção da Globo. Logo em seguida, as duas apareceram comendo torresmos e se divertindo muito juntas.

Por fim, a morena se declarou para a loira, que por sua vez mandou beijinhos para a câmera. "Te amo", disse Débora. Na legenda, ela ainda fez questão de lembrar do aniversário de Adriana. "Dia dessa gata, inspiração! Te amo Adri!!!", escreveu.