Débora Falabella se declara ao mostrar detalhes de seu casamento com Fernando Fraiha

A atriz postou um vídeo com os detalhes de sua festa de casamento com o roteirista Fernando Fraiha

Na tarde desta segunda-feira, 21, Débora Falabella (43) usou as redes sociais para compartilhar um vídeo com alguns detalhes de seu casamento.

A atriz oficializou a união com o diretor e roteirista Fernando Fraiha na noite do último sábado, 19, e aproveitou o registro para agradecer a presença dos amigos na cerimônia, e também se declarou para o marido.

"Receber amigos tão amados, criar uma cerimônia maluca celebrada por gente querida ao som da melhor banda de eventos do mundo. Poder cantar Bowie desafinada e dançar loucamente com o figurino mais incrível na casa mais mágica de SP. Casar com o cara mais parceiro, amoroso, engraçado e tão hipocondríaco quanto eu", escreveu ela na legenda da publicação.

A cerimônia, aliás, aconteceu na Casa de Francisca, um teatro de cabaré localizado no Centro de São Paulo. Para o evento, Débora optou por um vestido nada tradicional, um modelo midi, com tecido estruturado e mangas assimétricas. Além disso, o laço preto gigante nas costas e as luvas, também na cor preta, combinaram perfeitamente com o coturno preto e com a personalidade da noiva.

Confira o vídeo do casamento de Débora Falabella com Fernando Fraiha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Débora Falabella (@deborafalabellaoficial)

