Débora Falabella tem casamento com direito a vestido de noiva nada tradicional e muitos famosos

A atriz Débora Falabella se casou e escolheu um vestido cheio de personalidade para combinar com a cerimônia e com os noivos

A atriz Débora Falabella (43) se casou na noite do último sábado, dia 19, com o diretor e roteirista Fernando Fraiha, e a cerimônia de casamento foi uma das mais únicas e cheias de personalidade que o mundo dos famosos já viu! Desde o local escolhido, a Casa de Francisca, um teatro de cabaré localizado no Centro de São Paulo, até um surpreendente pocket show proporcionado pelos noivos, que cantaram a música "Space Oddity", de David Bowie, todos os detalhes foram diferentões.

Mas o que realmente chamou atenção, foi o vestido de noiva nada tradicional escolhido pela atriz. Saindo completamente do clássico vestido de princesa, com muita renda e brilhos, Débora escolheu um vestido midi, com tecido estruturado e mangas assimétricas. Além disso, o laço preto gigante nas costas e as luvas, também na cor preta, combinaram perfeitamente com o coturno preto e com a personalidade da noiva.

Débora Falabella escolhe vestido diferentão para o seu casamento - Instagram

Débora Falabella escolhe vestido diferentão para o seu casamento - Instagram

Débora Falabella escolhe vestido diferentão para o seu casamento - Instagram

Débora Falabella escolhe vestido diferentão para o seu casamento - Instagram

Para fechar com chave de ouro, um maxi brinco de franjas pretas e um delineado bold, bem marcante, completaram o visual conceitual. Esses e outros detalhes foram mostrados nos stories da atriz e nas publicações feitas pelos convidados, que são pra lá de especiais, viu? Grandes estrelas como Adriana Esteves, Mariana Ximenes, Andreia Horta, Tainá Muller e Bianca Comparato, foram prestigiar a amiga nesta data especial.

Andreia escreveu em seu Instagram um registro sobre a festa animada: “O maravilhoso casamento da grande amiga onde dancei tanto que a sandália chegou sem sola. Débora, te amo, te amo, te amo Fernando, vocês brilharam! Minha bochecha estava doendo de tanto rir de felicidade!”, revelou.

Quem celebrou essa cerimônia diferente foi a atriz e diretora de teatro Yara de Novaes, que disse: "O casamento de vocês foi tão inspirador, parecia um poema, um filme bom, uma música para sonhar. Muito obrigada pelo lugar de honra que me deram, foi demais! Felicidades para vocês, meus amores!", desejou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Ximenes (@marianaximenes)