Débora Falabella se casa com diretor Fernando Fraiha e reúne time de famosos

Atriz Débora Falabella oficializa união com o diretor e roteirista Fernando Fraiha e faz festa com presença de famosos no Rio

CARAS Digital Publicado em 20/11/2022, às 15h30 - Atualizado às 16h00

A atriz Débora Falabella (43) oficializou a união com o diretor e roteirista Fernando Fraiha na noite de sábado, 19.

Os dois assumiram o relacionamento em dezembro do ano passado. Nos Stories do Instagram, o casal compartilhou publicações dos convidados durante a festa de casamento.

Para a cerimônia, Débora surgiu com os cabelos presos e vestido branco de seda com laço preto, combinando com as botas. Nas fotos, os pombinhos aparecem dançando coladinhos, trocando beijos e carinhos e até cantando juntos no palco.

A atriz Andréia Horta (39), que é grande amiga de Débora, também postou registros em seu feed em que aparece ao lado de um time de famosas.

Nos cliques, Andréia posou ao lado da noiva, Adriana Esteves, Mariana Ximenes e Bianca Comparato. "O maravilhoso casamento da grande amiga onde dancei tanto que a sandália chegou sem sola. @deborafalabellaoficial te amo te amo @fernandofraiha vocês brilharam! Minha bochecha estava doendo de tanto rir de felicidade!!!", declarou Andréia.

Vale lembrar que, antes do namoro com Fernando, Débora estava solteira desde o término com o ator Gustavo Vaz, seu colega na série Aruanas. Já Fernando namorou a atriz Maria Ribeiro em 2019.

Confira as fotos do casamento de Débora Falabella e Fernando Fraiha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por AndréiaHorta (@aandreiahorta)

Débora Falabella mostra fotos inéditas com o amado

A atriz Débora Falabella fez uma homenagem especial para o seu namorado, o cineasta Fernando Fraiha. Nesta semana, ele fez aniversário e apareceu em novo post nas redes sociais da amada. Para celebrar a data especial, ela relembrou fotos do casal em momentos felizes e se declarou para ele. “Dia do Feu. Amor”, disse ela na legenda.

Os dois são discretos quando o assunto é a vida pessoal. Desde que começaram o relacionamento, eles fizeram raras aparições juntos. Os dois se conheceram nos bastidores do filme Bem-Vinda, Violeta!, que ele dirigiu e ela atuou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!