Débora Falabella exibe fotos inéditas com o namorado, Fernando Fraiha

Discreta com sua vida pessoal, Débora Falabella surpreende ao mostrar novas fotos com o seu namorado, Fernando Fraiha

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 10h32

A atriz Débora Falabella fez uma homenagem especial para o seu namorado, o cineasta Fernando Fraiha. Nesta semana, ele fez aniversário e apareceu em novos post nas redes sociais da amada.

Para celebrar a data especial, ela relembrou fotos do casal em momentos felizes e se declarou para ele. “Dia do Feu. Amor”, disse ela na legenda.

Os dois são discretos quando o assunto é a vida pessoal. Desde que começaram o relacionamento, eles fizeram raras aparições juntos. Os dois se conheceram nos bastidores do filme Bem-Vinda, Violeta!, que ele dirigiu e ela atuou.

Antes do relacionamento com Fernando, Débora Falabella viveu namorou com o ator Gustavo Vaz, também teve um longo relacionamento de sete anos com o ator Murilo Benício e ainda foi casada com o músico Chuck Hipolitho, com quem teve uma filha, Nina.

Débora Falabella relembra parceria com Adriana Esteves em Avenida Brasil

Neste ano, a novela Avenida Brasil completou 10 anos e a atriz Débora Falabella relembrou como foi trabalhar com Adriana Esteves na trama. "A gente tinha muita liberdade uma com a outra, ficávamos no camarim falando das nossas vidas. A gente ia gravar e se divertia com o que uma estava fazendo aquilo com a outra. Era bom, instigante e estimulante como atriz", contou ela no podcast Papo de Novela.

Falabella exaltou a parceria com Adriana e agradeceu pela amizade delas. "Novela realmente é um lugar onde você trabalha meses de forma muito intensa, e depois ficamos sempre migrando para outros trabalhos, não fazemos muitos amigos. Mas a Adriana virou minha amiga. Uma das poucas amigas que tenho, que falo toda vez que encontro. Foi muito importante uma estar junto uma da outra, ainda mais pelo trabalho que era. Uma dava suporte pra outra. Acho minha personagem incrível, mas o trabalho que ela fez com a Carminha era um fenômeno, e eu falo isso pra ela", afirmou.

Bastante discreta em relação à vida pessoal, Débora revelou que gostava de receber o carinho do público com sua personagem. "Era uma novela que tinha as duas coisas: audiência grande e prestígio. As críticas eram boas. Então, a gente tinha um feedback do que estava acontecendo. E tinha os memes (risos). Eu ia sentindo isso na rua, e já era uma mudança pra mim. Comecei a fazer novela quando não tinha muito a interação das redes sociais e da internet com a televisão, então, pra mim, foi diferente", explicou.