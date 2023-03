Mariana Ximenes resgata registros com diretor Jorge Fernando: ''Sei que era isso que ia gostar''

Atriz Mariana Ximenes posta homenagem no dia em que o diretor Jorge Fernando faria aniversário e recorda cena divertida de 'Chocolate com Pimenta'

Nesta quarta-feira, 29, o diretor Jorge Fernando (1955 - 2019) completaria 68 anos se estivesse vivo, e a atriz Mariana Ximenes (41) fez questão de lembrar da data com muito carinho nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, a ruiva, que está no ar como a vilã Gilda na novela das seis Amor Perfeito, compartilhou um clique em que aparece ao lado do diretor, que faleceu aos 64 anos de idade, no dia 27 de outubro de 2019, vítima de parada cardíaca.

Mariana ainda publicou um trecho da novela Chocolate com Pimenta (2003), que foi dirigida por Jorge Fernando e está sendo reprisada na Globo ao falar sobre o famoso.

"Hoje seria o aniversário do meu querido Jorge Fernando, e já que #ChocolateComPimenta está sendo reprisada nas tardes da @tvglobo, partilho com vocês essa nossa lembrança nos bastidores da novela que era uma galhofa deliciosa! Espero que essa cena arranque um sorriso de vocês, eu sei que era isso que o Jorginho ia gostar!", disse Ximenes na legenda da postagem.

Confira a homenagem de Mariana Ximenes para o diretor Jorge Fernando:

Claudia Raia e Luca recebem a visita de Mariana Ximenes

Recentemente, a atriz Claudia Raia (56) compartilhou com os seguidores nas redes sociais uma visita especial que recebeu em sua casa! Em seu perfil no Instagram, a artista surgiu em um registro encantador com o filho, Luca, que completou um mês no último dia 11, no colo, ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello (53), e da amiga de longa data Mariana Ximenes.

“Encontro em família”, escreveu ela ao legendar a publicação na web. As duas, que trabalharam juntas em A Favorita (2008) brincam que são mãe e filha postiças.

