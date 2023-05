Mariana Goldfarb, ex de Cauã Reymond, faz reflexão na web: ''Livre pra fazer as minhas escolhas''

Após fim do casamento com Cauã Reymond, modelo Mariana Goldfarb posa produzida e reflete sobre equilíbrio e autoconhecimento

A modelo Mariana Goldfarb (34) usou as redes sociais na noite de domingo, 07, para compartilhar uma mensagem positiva com seus seguidores ao começar a semana!

Em seu feed no Instagram, a nutricionista, que recentemente anunciou o fim de seu casamento com o ator Cauã Reymond (42), postou uma foto em que aparece produzida em um bar, usando uma blusa do Brasil e tomando cerveja.

A influenciadora digital ainda fez uma reflexão sobre cuidado com a saúde mental, autoconhecimento e amor-próprio.

"Bora começar a semana então. Meu maior desafio é manter o equilíbrio e essa meta eu tô atingindo com sucesso. Do meu jeitinho, cuidando do corpo, mente e espírito, livre pra fazer as minhas escolhas, é delicioso vestir a própria pele. Eu recomendo", escreveu Mariana ao legendar a postagem.

Recentemente, internautas apontaram Cauã Reymond em vídeo da ex. Mariana deixou vazar uma voz masculina em registro e a web especulou que seria do ator. Após a repercussão, a influencer esclareceu: "É meu pai".

Confira o post de Mariana Goldfarb:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb)

Mariana Goldfarb conquista diploma na faculdade e celebra

A ex-mulher de Cauã Reymond está feliz da vida! Isso porque Mariana Goldfarb celebrou a conquista de seu diploma de bacharel no curso de nutrição. O evento ocorreu em junho de 2022, porém só agora que recebeu o documento em mãos, a modelo se sentiu confortável para compartilhar a novidade com os fãs por meio de sua rede social.

"Meu diploma chegou! Escutei que era tarde para começar uma faculdade de novo. Já tinha feito duas e abandonei no meio porque não houve identificação, até eu tentar a terceira e me encontrar em tudo que a Nutrição engloba. Agora, quero a quarta. Penso em fazer psicologia, quem sabe... A lição é: nunca, em hipótese alguma, duvide de você", destacou ela.