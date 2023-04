Seguidores apontam Cauã Reymond em vídeo da ex, Mariana Goldfarb

Modelo Mariana Goldfarb deixa vazar voz masculina em vídeo na web e internautas apontam que seja do ator Cauã Reymond, de quem anunciou separação; e ela esclarece

A modelo Mariana Goldfarb (33) agitou as redes sociais na última quinta-feira, 27, ao levantar suspeitas de uma possível reconciliação com o ator Cauã Reymond (42), de quem se separou recentemente.

Nos stories do Instagram, a influenciadora digital compartilhou um vídeo e causou alvoroço por conta de uma voz masculina ao fundo, que os internautas apontaram que seria do artista, que está no elenco da nova novela das nove da Globo, Terra e Paixão.

Após sete anos de casamento, os dois anunciaram o fim do relacionamento na última quarta-feira, 19. No vídeo, a modelo aparece filmando seu gatinho de estimação enquanto um homem, ao fundo, diz: "Oi, meu amor?".

À revista Quem, Maraiana Goldfarb esclareceu sobre o assunto após a repercussão na web e negou que seja seu ex-marido. "É meu pai".

De acordo com informações de O Dia, Cauã já estava separado de Mariana há pelo menos 2 meses, quando já gravava cenas de seu novo trabalho nas telinhas em Mato Grosso do Sul. Eles haviam combinado de só divulgar o rompimento após o lançamento da novela. Ainda segundo o portal, Mariana acabou descobrindo que o ator estava se envolvendo com uma colega de elenco.

Confira o vídeo de Mariana Goldfarb:

Título: Homem misterioso é flagrado em vídeo de Mariana Goldfarb e internautas apontam Cauã Reymond: “Oi meu amor” pic.twitter.com/2ZtnuBeY9n — bnewsvideos (@bnewsvideos) April 27, 2023

Cauã Reymond abre o jogo sobre a nova vida de solteiro

Em meio aos preparativos para a estreia da novela Terra e Paixão, na TV Globo, o ator Cauã Reymond pegou alguns fãs de surpresa ao anunciar o fim do casamento com a modelo Mariana Goldfarb. Agora, o artista garante que está focado em entregar o melhor trabalho.

Em coletiva de imprensa a qual a CARAS Brasil esteve presente, Cauã confessou que o assunto ainda tem sido tratado com delicadeza por ele, mas que, no momento, tem usado sua energia apenas para se destacar em sua carreira profissional.