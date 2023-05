Mariana Goldfarb conquista diploma na faculdade e celebra: “Nunca duvide de você!"

Após abandonar dois cursos, ex-mulher de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb celebra a conquista do diploma em nutrição

A ex-mulher de Cauã Reymond (42) está feliz da vida! Isso porque Mariana Goldfarb, de 33 anos, celebrou a conquista de seu diploma de bacharel no curso de nutrição.

O evento ocorreu em junho de 2022, porém só agora que recebeu o documento em mãos, a modelo se sentiu confortável para compartilhar a novidade com os fãs por meio de suas redes sociais.

"Meu diploma chegou! Escutei que era tarde para começar uma faculdade de novo. Já tinha feito duas e abandonei no meio porque não houve identificação, até eu tentar a terceira e me encontrar em tudo que a Nutrição engloba. Agora, quero a quarta. Penso em fazer psicologia, quem sabe... A lição é: nunca, em hipótese alguma, duvide de você", destacou ela transbordando alegria e gratidão.

Admiradores e amigos de Mariana vibraram nos comentários com a sua conquista. “Maravilhosa..parabéns", celebrou uma. "Que incrível!", escreveu outra. "Parabéns pela sua conquista. Sucesso!", celebrou uma terceira.

Vale ressaltar que no úlltimo domingo, 30, a musa aproveitou o dia de sol para renovar o bronzeado ao ar livre, junto com a amiga, Mari Saad, em uma praia no Rio de Janeiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE MARIANA GOLDFARB:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb)

Após o fim do casamento com Cauã Reymond, Mariana Goldfarb é vista sem aliança pela primeira vez

Após o fim do casamento com o protagonista de 'Terra e Paixão', da TV Globo, o ator Cauã Reymond, Mariana Goldfarb foi clicada pela primeira vez sem a aliança de compromisso. Ao lado das amigas, Mariana foi flagrada em um quiosque da Praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, sem o anel.