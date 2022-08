Mari Sarto ousa na beleza e no estilo ao publicar cliques fashionistas em Paris

Mariella Sarto se tornou uma refêrencia fashion entre as brasileiras que buscam tendências e moda versáteis

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 10h01

Mariella Sarto se tornou uma das maiores referências em moda nas redes sociais! A digital influencer, que acumula quase meio milhão de seguidores no Instagram, está pronta para viver um novo capítulo em sua carreira.

Mas não se engane, o sucesso é resultado de um trabalho feito com muito profissionalismo por uma equipe cada vez mais alinhada. De olho na nova estação, a modelo desembarcou em Paris para iniciar um dos seus novos trabalhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariella Sarto (@mariellasarto)

Pronta para estudar um pouco mais sobre o universo da moda, a loira gravou um trabalho diferenciado na cidade mais romântica do mundo, conhecida também pela alta-costura, e vem compartilhando as principais tendências, principalmente em suas últimas gravações.

O rosto marcante e o corpo escultural estão sendo trabalhados em cenários diversos pelo mundo com looks sempre deslumbrantes das marcas parceiras da influenciadora.

A viagem à Paris mostrou que a fashionista está preparada para se adequar as novas tendências da internet e que ela sabe se posicionar de acordo com as mudanças do cenário. “Quando estamos criando conteúdo nas viagens, podemos prender a atenção dos seguidores pois conseguimos mostrar um outro cenário do que estamos acostumados a viver, evidenciar a cultura local e claro, valorizar os looks com produções incríveis”, detalhou ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!