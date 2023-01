Ex-mulher de Rafael Cardoso, Mari Bridi encanta ao surgir com os filhos: "Família linda!"

Em momento raríssimo, Valentin e Aurora - filhos de Mari Bridi e Rafael Cardoso - apareceram se divertindo na área externa da casa da mãe

A atriz Mari Bridi (38) encantou os fãs nesta terça-feira,24, ao publicar em seu perfil nas redes sociais um clique raríssimo dos filhos Valentin (4) e Aurora (8), frutos de seu antigo relacionamento com ator Rafael Cardoso (38), no qual anunciaram a separação recentemente.

Na foto compartilhada em seu perfil, os pequenos aparecem se divertindo à beira da piscina, no colo da mamãe coruja.

"Tchau sol do RJ, foi ótimo os 3 dias que você durou…. Eu não aguento mais chuva, deveria ser proibido chuva em época de férias escolares, o jeito é adaptar e tomar banho de chuva mesmo", escreveu Mari na legenda na publicação.

Nos comentários, os herdeiros ganharam muitos elogios dos fãs. "Os dois amores da sua vida ! Foto cheia de amor", disse uma. "Família linda,que eu adoro!!", declarou outra. "Que foto mais fofinha Mari, duas bençãos em sua vida! Que energia que você tem! Você brilha, princesa!", ressaltou uma terceira.

Ainda na última semana, Mari Bridi agitou as redes sociais ao mostrar seu corpão ao posar só de biquíni ao posar em uma selfie no elevador.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE MARI BRIDI:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐌𝐚𝐫𝐢 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐢 (@maribridicardoso)

Novo romance?

Na noite da última segunda-feira, 23, Rafael Cardoso foi flagrado durante um passeio no shopping do Rio de Janeiro, acompanhado de uma loira, após o término com Mari Bridi (38).

Em clima de romance, o artista surgiu de mãos dadas com seu novo affair trocando carinhos e beijos pelo local.