De biquíni, Mariana Bridi surge belíssima e exibe barriga trincada: "Me aguentem!"

Recém-separada, ex de Rafael Cardoso, Mariana Bridi arrancou suspiros dos fãs ao posar só de biquíni

A atriz Mari Bridi (38) que está recém-separada do ex-marido, Rafael Cardoso (38), agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 18, ao mostrar seu corpão em um novo registro. A loira apareceu só de biquíni ao posar em uma selfie no elevador.

Na imagem, ela deixou à mostra sua barriga sarada e as curvas impecáveis do seu corpo. Na legenda, ela brincou: "Eu não tenho elevador para fazer selfie, então me aguentem usando o elevador dos outros porque 'tira foto no espelho para postar no Facebook'".

Ainda recentemente, a influenciadora digital Mari Bridi, decidiu comemorar a nova fase de sua vida com uma tatuagem. “Nem mostrei para vocês a tattoo que ganhei de aniversário dos meninos. Olhaque linda! Eles fizeram igual também, mas a deles é preta”, disse ela.

VEJA A FOTO DE MARI BRIDI:

Foto: Reprodução/Instagram

Separação

Recentemente, Rafael Cardoso falou sobre o fim do casamento de 15 anos com a influenciadora digital Mari Bridi. A separação foi revelada há alguns dias e ele comentou sobre o término no podcast Papagaio Falante.

"Ela me perdoou de várias coisas. A gente tem vários acordos quando é casado. Prefiro nem falar sobre isso, mas, sim, ela me perdoou várias vezes, assim como eu perdoei ela também. Casamento é isso: um cede daqui, outro cede dali", disse ele.