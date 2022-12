Recém-separada, Mari Bridi faz nova tatuagem e mostra o desenho

Ex-mulher de Rafael Cardoso, Mari Bridi celebra nova fase na vida com tatuagem na lateral do tronco

A influenciadora digital Mari Bridi, que está recém-separada do ex-marido, Rafael Cardoso, decidiu comemorar a nova fase de sua vida com uma tatuagem. Ela contou que fez uma tatuagem junto com os seus amigos no seu aniversário de 38 anos, que foi completado no dia 15 de dezembro.

Nos stories do Instagram, a estrela contou que tatuou o desenho de uma flor na laterial do tronco. “Nem mostrei para vocês a tattoo que ganhei de aniversário dos meninos. Olhaque linda! Eles fizeram igual também, mas a deles é preta”, disse ela.

Logo depois, Mari Bridi compartilhou um texto do autor Filipe Pimentel para revelar os seus planos para o ano de 2023. A mensagem dizia: "E para 2023 quero apenas desfrutar dos bons momentos, das boas companhias e estar rodeado de tudo aquilo que faz bem. Quero escrever um novo capítulo para minha vida, traçar novos caminhos, abrir novas portas e deixar a fé acesa dentro de mim. Quero me aventurar, conhecer novos lugares, experimentar novos sabores da vida e deixar transcender tudo o que há de bom. Quero me aproximar de pessoas maduras, amorosas e que tenham uma energia parecida com a minha, mas também quero continuar afastado de relações tóxicas, vazias e não reciprocas. Quero começar novos planos, traçar novos objetivos e me manter focado nos meus projetos. Quero, enfim, que 2023 seja um ano de mudanças, de bênçãos, de novos ciclos e de momentos inesquecíveis".

Vale lembrar que o fim do casamento de Mari Bridi e Rafael Cardoso foi anunciado no início de dezembro deste ano. “Nos últimos dias, eu estava digerindo a situação que estou vivendo, e não gostaria de ter que falar neste momento tão íntimo. Mas como a informação tornou-se pública, em respeito às pessoas que me acompanham, eu confirmou que depois de 15 anos de casamento, Rafael Cardoso e eu não somos mais um casal. Acredito que não é fácil para ninguém terminar uma relação. Por isso, gostaria de contar gentilmente com o respeito, o carinho e a compreensão de todas as pessoas para preservar esse momento tão delicado para mim e para meus filhos”, disse ela.

Mari Bridi passa o Natal com os filhos

A influenciadora digital Mari Bridi passou o primeiro Natal após o fim do casamento com os dois filhos, Aurora e Valentim. A família posou sorridente ao lado da árvore de Natal enquanto usavam looks vermelhos no clima da festa.

“Um Natal cheio de amor para todos nós”, disse ela na legenda.