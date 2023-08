Mari Bridi comemora ao tirar o sobrenome do ex-marido, Rafael Cardoso, das redes sociais

Ex-mulher do ator Rafael Cardoso, Mari Bridi consegue tirar o sobrenome dele de suas redes sociais e os fãs percebem

A influenciadora digital Mari Bridi está em uma nova fase nas redes sociais. Ela acaba de trocar o seu nome no perfil do Instagram para apenas '@eumaribridi'. Antes, ela usava o '@maribridicardoso'. Após a separação, ela conseguiu solicitar a mudança em seu sobrenome e teve o pedido atendido nos últimos dias.

Tanto que os fãs perceberam a mudança e fizeram comentários nos posts dela. Um seguidor disse: “Conseguiu mudar o nome, que tudo!”. Então, de forma discreta, Mari comemorou a novidade ao responder para o fã com emojis de mãos para cima, que são usados em celebração a algo.

Outro comentário que Bridi respondeu seria uma indireta para alguém. Um fã disse: “A lei do retorno não falha nunca”. Então, ela respondeu com os mesmos emojis de mãos para cima.

Vale lembrar que Mari Bridi e Rafael Cardoso se separaram no segundo semestre de 2022. O fim do casamento foi revelado por ele em um evento e ela fez um post nas redes sociais para confirmar o término.

Mari Bridi revela que sofria pressão estética

A influenciadora digital Mari Bridi surpreendeu ao fazer um comentário sobre a pressão estética que sofreu quando era casada com o ator Rafael Cardoso. Os dois se separaram há alguns meses após um relacionamento de 15 anos e dois filhos juntos. Tanto que ela relembrou a cobrança que recebeu depois da primeira gestação.

Em um podcast, Bridi contou que ouviu cobrança sobre as mudanças em seu corpo por causa da gestação. “Eu sou baixinha e quando tive a Aurora, minha primeira filha, meu corpo mudou completamente. Ela nasceu com 4 quilos. E, na época eu era casada, as pessoas questionavam 'como você é casada com um galã de novela e está assim?'. Eu estava no puerpério e ouvia coisas assim”, disse ela.

Em outro momento, Mari Bridi contou sobre os desafios de ser uma mulher independente. “Com certeza mulheres independentes assustam os homens. Assusta muito. Tanto que a gente está cansada de ver na internet mulheres que defendem o machismo, dando aulas de como você tem que ser submissa ao marido, a quem está contigo”, desabafou.