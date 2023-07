Mari Bridi revela pressão estética quando era casada com Rafael Cardoso

Separada de Rafael Cardoso, Mari Cardoso relembra pressão sobre o seu corpo após a primeira gravidez

A influenciadora digital Mari Bridi surpreendeu ao fazer um comentário sobre a pressão estética que sofreu quando era casada com o ator Rafael Cardoso. Os dois se separaram há alguns meses após um relacionamento de 15 anos e dois filhos juntos. Tanto que ela relembrou a cobrança que recebeu depois da primeira gestação.

Em um podcast, Bridi contou que ouviu cobrança sobre as mudanças em seu corpo por causa da gestação. “Eu sou baixinha e quando tive a Aurora, minha primeira filha, meu corpo mudou completamente. Ela nasceu com 4 quilos. E, na época eu era casada, as pessoas questionavam 'como você é casada com um galã de novela e está assim?'. Eu estava no puerpério e ouvia coisas assim”, disse ela.

Em outro momento, Mari Bridi contou sobre os desafios de ser uma mulher independente. “Com certeza mulheres independentes assustam os homens. Assusta muito. Tanto que a gente está cansada de ver na internet mulheres que defendem o machismo, dando aulas de como você tem que ser submissa ao marido, a quem está contigo”, desabafou.

Mari Bridi diz que não precisa mais de sutiã

A influenciadora digital Mari Bridiconfessou que não faz questão nenhuma de usar lingerie em sua rotina. Para ela, estar ou não com sutiã, não afeta em nada sua autoestima, pois seu amor próprio e empoderamento não se baseiam em padrões impostos pela sociedade.

"Eu não ligo muito para isso. Como sempre falo muito sobre a liberdade feminina, acredito que temos que ir contra a maré e deixar a gente ser a gente! Tem alguma coisa que não gosta e tem como mudar? Mude! Tem coisas que os outros falam sobre você, mas que para você não faz sentido? Manda o povo se lascar! Só a gente sabe nossas dores e amores. E é isso!", declarou em entrevista na revista Marie Claire.

Durante o bate-papo, Mari revelou que passou por procedimentos estéticos na região da barriga e das costas, pois não estava se sentindo confortável com sua silhueta diante do espelho. "Fiz abdominoplastia e mamoplastia. Eu emagreci muito e a sobra de pele da gravidez na barriga era algo que me incomodava. E eu tenho problemas bem chatos na cervical, aproveitei e operei o peito, que pesava demais e ajudava na dor. Diminui ele o máximo que deu", disse ela ao portal feminino.