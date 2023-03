Márcio Garcia se derrete em visita ao apartamento do filho: “Meu bebê”

Ele cresceu! Márcio Garcia celebra conquista do primogênito, Pedro Garcia, que já está morando sozinho aos 19 anos

Márcio Garcia (52) surpreendeu os seguidores ao revelar que seu primogênito, Pedro Garcia, de 19 anos, fruto do relacionamento com a nutricionista Andrea Santa Rosa, já está morando sozinho para estudar em São Paulo. O pai babão registrou tudo e celebrou a conquista do herdeiro em suas redes sociais, durante uma visita ao apartamento do filho.

A publicação veio acompanhada de uma selfie fazendo biquinho, com o filho distraído, deitados no sofá de casa: “Visitando o meu bebê @pedrosrgarcia em SP… a saudade é tanta que dá vontade de agarrar e de beijar muito, mesmo com 1,90m de altura”, Márcio se derreteu com o primogênito.

Ainda na legenda, ele relatou o processo de mudança: "Já contei por aqui que ele tá morando em SP há seis meses. Passou pro Insper! Eu e a dona coruja ficamos daquele jeito…só orgulho! Quando eu pisquei ela já tinha deixado tudo prontinho pra vinda dele pra São Paulo. Com direito a AP decorado, do jeito dele”, disse todo orgulhoso do filho e marcou a esposa na postagem.

Para finalizar, ele contou como a amada está lidando com a saída de Pedro do ninho da família: “Não vou negar que tô adorando ficar com ele aqui. Agora só falta convencer a Andrea a deixar ele se virar sozinho! Alguém tem uma dica?”, pediu para os seguidores nos comentários, que deram vários conselhos sobre o momento.

