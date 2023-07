Mara Maravilha chora ao receber o resultados de exames: "Laudos tristes"

Mara Maravilha chora ao receber o resultado dos exames; ela segue internada em SP

A apresentadora Mara Maravilha surgiu aos prantos nas redes sociais nesta sexta-feira, 7, ao contar detalhes dos resultados dos exames que ela acabou de fazer. Ela está internada em um hospital em São Paulo.

"Já tive notícias boas, uma não tão boa. Mas nada que abale. Quero dizer para vocês que têm que passar por essa situação e de repente recebe laudos muito tristes, que abalam. Que essas pessoas, que tenham que receber essas notícias, que elas olhem para Deus. Não se entreguem, não se deixem levar pela voz do desânimo. Não se abalem", pediu.

Segundo o assessor de Mara Maravilha, ela passou por uma tomografia, já que os médicos trabalham com a possibilidade de que ela esteja com sequelas da Covid-19, doença com a qual ela foi diagnosticada no passado.

"Eles disseram que é uma sequela do Covid que ela teve duas vezes, em 2020 e em 2021. As dores que ela sentiam eram tão fortes que a obrigavam a tomar remédios diariamente ao acordar. Ela está muito abalada emocionalmente, com saudade do filho, Miguel Benjamin, 5 anos. Mas graças a Deus não é nada grave", explicou.

Surgiu no hospital e preocupou fãs

Ontem, a apresentadora apareceu emocionada para tranquilizar os fãs. Após uma longa introdução, a famosa explicou que decidiu fazer vários exames para entender melhor o que está acontecendo com seu corpo. Segundo ela, desde que teve covid-19, está sofrendo dores diversas e que não voltou ao seu normal depois de contrair a doença.

"Depois da covid, eu continuei tendo muita dor de cabeça, tomando medicação, aí essas medicações pegaram meu estômago e sobrecarregaram outros órgãos do meu corpo e eu fugindo assim, sabe? Fugindo assim de médico, de hospital...", comentou o que a fez parar para se cuidar durante a investigação médica.

Veja o vídeo: