Sofrendo com dores, Mara Maravilha é internada em hospital: 'Lutas'

Mara Maravilha é internada para fazer exames e sofre ao ficar longe do filho para se cuidar; apresentadora conta o que está sentindo

A apresentadora Mara Maravilha revelou nesta quarta-feira, 05, que está internada em um hospital para descobrir o que tem lhe deixado com mal-estar. Sem poder ver o filho, Benjamin, de quatro anos, a artista contou em um vídeo o que está acontecendo com ela.

Após uma longa introdução, a famosa explicou que decidiu fazer vários exames para entender melhor o que está acontecendo com seu corpo. Segundo ela, desde que teve covid-19, está sofrendo dores diversas e que não voltou ao seu normal depois de contrair a doença.

"Depois da covid, eu continuei tendo muita dor de cabeça, tomando medicação, aí essas medicações pegaram meu estômago e sobrecarregaram outros órgãos do meu corpo e eu fugindo assim, sabe? Fugindo assim de médico, de hospital...", comentou o que a fez parar para se cuidar.

"Me submeti a todos os exames, a gente quer mostrar a gente forte, a internet é isso, é filtro, é só lado de luz, sonhos, glamour, palco, holofotes, aplausos, mas antes da gente ser artista a gente é ser humano... como todo ser humano temos limitações físicas", declarou ela sobre ter parado suas atividades para se tratar.

Além de publicar o vídeo de quase 25 minutos contando sua situação, Mara Maravilha surgiu nos stories falando que estava de jejum e com dor de cabeça enquanto fazia os exames. Em seu feed, ela colocou uma nota de esclarecimento; veja:

Mara Maravilha e a família se curam da Covid-19

Em janeiro de 2021, Mara Maravilha fez uma publicação sobre ter se curado após ela e a família contraírem covid."Eu e minha casa servimos ao Senhor Deus Único e Soberano! Eu , Gabriel, nosso filho Benjamim e Delvani a nossa auxiliar do lar estamos curados da covid 19, assim como quase 2 milhões no mundo e o Brasil é o segundo país com o número de mais curados conforme ministério da saúde...", escreveu a cantora.

Na sequência, ela mostrou solidariedade a todas as vítimas da Covid-19: "Continuamos solidários as vítimas , aos que perderam pessoas amadas e a luta continua e o principal remédio é a fé em Deus... Obrigada aos que sofreram junto com a gente , mas agora vamos propagar CURA é dar Glórias ao Senhor Deus!!!", encerrou.

