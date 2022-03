Manu Gavassi manda recado para Ana Maria Braga após gafe

A apresentadora Ana Maria Braga errou o nome de Manu Gavassi durante o programa Mais Você

CARAS Digital Publicado em 09/03/2022, às 23h11

Ana Maria Braga (72) cometeu uma gafe durante o programa Mais Você desta quarta-feira, 9, em que recebeu Jade Picon (20), a eliminada do BBB 22, para o Café da Manhã.

Durante o programa, a apresentadora relembrou que o paredão entre a influencer, Arthur Aguiar (33) e Jessilane Alves (26) foi o segundo com mais votos em todas as edições do reality, e ao citar o primeiro lugar, que foi à berlinda entre Felipe Prior (29), Manu Gavassi (29) e Mari Gonzalez (28), do BBB 20, ela errou o nome da cantora.

"Foi a segunda maior votação da história do 'BBB'. Cerca de 699 milhões de votos. O [paredão] mais votado foi [entre] Felipe Prior e Manu 'Ganazi' no BBB 20, com 1,53 bilhão de votos", disse Ana Maria.

Manu se pronuncia sobre o erro

A gafe repercutiu na internet, e a própria Manu Gavassi fez questão de comentar o erro. No Stories do Instagram, a ex-BBB compartilhou o vídeo em que apresentadora confunde seu nome e mandou um recado bem-humorado. "Ana Maria, te acho tudo. Pode me chamar do que quiser", brincou ela.

Em seguida, a cantora fez um pedido. "E, por favor, me convide para um café da manhã de ex-bbb. É meu grande sonho não realizado que jamais superei", confessou ela, que completou: "Ganazi te ama!".

Vale lembrar que Jade Picon foi eliminada do BBB 22 com 84,93% dos votos do público de casa. Arthur recebeu 1,77% dos votos e Jessilane 13,30%.

