BBB 22: Curtindo viagem a Paris, Boninho celebra recorde de audiência no reality

Diretor do BBB 22, Boninho comemorou recorde de audiência na TV brasileira no ano e mais de 5 milhões de seguidores em rede social

CARAS Digital Publicado em 09/03/2022, às 10h57

O diretor do BBB 22 Boninho (60) tem muitos motivos para comemorar nesta quarta-feira, 09!

Aproveitando dias de descanso em Paris, na França, acompanhado da esposa, Ana Furtado (47), o Big Boss gravou um vídeo, publicado em seu perfil no Instagram, agradecendo aos fãs pela marca de mais de 5 milhões de seguidores, alcançada em sua rede social, e também o recorde de audiência do BBB 22 no paredão da noite de terça-feira, 08, que eliminou a influenciadora Jade Picon (20).

"Tenho dois motivos para comemorar. Primeiro, o meu 5.4 milhões de seguidores. Galera, é muita gente seguindo, e é muito legal saber disso. E o outro é que ontem o Big Brother fez a maior audiência da TV brasileira do ano. Batemos o recorde. Foi a maior audiência da televisão brasileira do ano, é isso, muito obrigado. BBB na veia", disse ele no registro.

Na legenda, Boninho escreveu: "No mesmo dia nos tornamos por aqui 5,4 milhões de seguidores e junto com isso o BBB bateu o recorde do ano de audiência na TV Brasileira. Super obrigado".

"Arrasou Big Boss!", declarou uma fã nos comentários. "Não adianta, o BBB é o maior", destacou outra. "QUE EMOÇÃO FOI ONTEM, só o bbb pra proporcionar isso, amooo", disse uma terceira seguidora.

O BBB 22 bombou de audiência na sétima berlinda do programa, Jade Picon foi eliminada com 84,93% dos votos contra seu grande rival no confinamento, Arthur Aguiar (33), que recebeu 1,77% dos votos, e Jessilane (26), com 13,3%. Vale ressaltar também que o paredão entrou para a história do reality como a segunda maior votação de todo o programa, com 698.199.078 no total.

Fora do BBB 22, Jade Picon revela futuro do romance com Paulo André

Em participação no Bate-Papo BBB com Rafa Kalimann (28), Jade Picon comentou sobre o affair com Paulo André (23) no reality e o futuro da relação fora do confinamento. "Como um contatinho pode ser, né? Mas acho que agora eu preciso viver", disse ela.

Confira a publicação de Boninho sobre o recorde de audiência do BBB 22: