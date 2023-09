O que Malvino Salvador disse para Juliano Cazarré ao descobrir que ator terá sexto filho?

Juliano Cazarré revelou que será pai novamente e Malvino Salvador deixou comentário divertido para ator

Juliano Cazarré será papai de novo, com a nova gravidez da mulher, Letícia. O casal divulgou a novidade no Instagram e pegou Malvino Salvador de surpresa. O casal já é pai de Vicente, 11anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 3, Maria Madalena, 2, e Maria Guilhermina, de 1.

"Como nós sempre dizemos: A vida quer viver! Agora somos oito! Estamos esperando mais um bebê com muito amor! Celebrando e dividindo com vocês nossas conquistas, nossas lutas, nossa rotina. Tem mais um pãozinho no forno e que será recebido com muita alegria, muito amor e de braços abertos. Essa não foi exatamente uma surpresa. Nós esperamos juntos o resultado e aí está o 'react'. Um misto de sentimentos. É isso, pessoal. Agora, contem aí para a gente, tem pãozinho no forno aí também?", diz o texto.

Malvino reagiu ao anúncio e, bem-humorado, escreveu: "Eita, porra! E eu que achava que tinha muitos! kkk! Parabéns, irmão! Que venha com muita saúde e traga muitas alegrias para a família".

Juliano Cazarré é criticado e rebate ataques

Depois de revelar que a família vai crescer, Juliano e Letícia Cazarré receberam mensagens de apoio, mas algumas críticas também. Entre os comentários, internautas falaram que o casal decidiu ter mais filhos porque tem dinheiro e uma babá para cada herdeiro, além de recordarem que o mundo está em colapso para aumentarem ainda mais o número de habitantes na terra.

Cazarré não ficou calado e avaliou cada ataque. "Isso aqui é o puro suco do declínio moral no ocidente. O primeiro comentário é eugenista. O segundo impressiona, pois a pessoa não conhece a nossa família, mas se sente à vontade para falar que temos uma babá para cada filho, o que está longe da verdade. O terceiro comentário é de alguém que se deixou tomar por uma narrativa apocalíptica. Ou seja, na cabeça dela, o mundo está acabando e ninguém mais pode nascer. Só ela, que já nasceu, é quem merece viver. Ah, e as girafas da Amazônia, claro", debochou.