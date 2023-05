Mais filhos? Thais Fersoza fala sobre aumentar a família: 'Se Deus quiser'

Esposa de Michel Teló, Thais Fersoza, fala sobre a possibilidade de ter mais filhos com o cantor

A esposa de Michel Teló (42), Thais Fersoza (39), foi questionada mais uma vez sobre aumentar a família com o cantor. Mãe de um casal, Melinda (6) e Teodoro (5), a apresentadora revelou se deseja ter mais filhos com o amado.

Em sua rede social, ela recebeu uma pergunta sobre o assunto e comentou se está em seus planos engravidar novamente.

"Você pretende ter mais filho, Tatá?", questionaram a atriz. Relembrando uma foto quando estava grávida, ela abriu o jogo. "De verdade... só se Deus quiser muito...", deixou em aberto uma possibilidade.

Em seguida, Thais Fersoza falou sobre já estar satisfeita com dois herdeiros. "Por nós, nossa dupla já está perfeito!", disse sobre estar realizada.

Recentemente, a esposa de Michel Teló celebrou seus 39 anos com um bolo diferentão e na companhia da família.

Thais Fersoza comenta sobre mudança com a família para o Rio: ''Eu nunca quis''

A apresentadora Thais Fersoza bateu um papo com os seguidores e respondeu algumas dúvidas e curiosidades sobre mudança definitiva com a família para o Rio de Janeiro.

Nos stories de seu Instagram, a artista abriu uma caixinha de perguntas e comentou sobre deixar São Paulo ao lado do marido, Michel Teló, e dos filhos, Melinda e Teodoro, por uma temporada. O sertanejo cumpriu sua agenda de compromissos no Rio com o fim do The Voice Brasil, em dezembro de 2022.

"Você não acha que morando no Rio, a lógica do Michel ficou ruim? Ele não vai ficar mais longe de vocês?", perguntou uma internauta.

"Esse sempre foi meu receio de mudar para o Rio. Por isso eu nunca quis. Mas Michel sempre quis muito morar aqui e me 'convenceu' de que não seria tão complicado quanto eu achava, que tudo era uma questão mesmo de programação e de querer. Então, vamos que vamos! Até então, estamos super felizes com a decisão", explicou Thais na postagem. Por enquanto, a família ficará no Rio.

Uma seguidora pediu para ela mostrar o quartinho novo das crianças, e Fersoza disse: "Gente, sério, ficou a coisa mais linda! Primeiro quartinho que eles participam! O de SP (estamos morando no RJ) era o mesmo desde que nasceram. Só troquei o berço por caminha. E aqui no RJ quando estávamos de temporada era casa alugada. Não mexemos em nada. Então, agora tá bem a carinha deles, sabe?"

Questionada sobre projetos de ter um programa só seu, a artista falou da vontade. "Tenho alguns projetos incríveis que sou doida pra tirar do papel! Me dedicando, buscando, estudando! Uma hora vai dar certo", celebrou.