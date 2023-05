Mãe de Melinda e Teodoro, Thais Fersoza se derrete pela relação dos filhos: ''É lindo de ver''

Apresentadora Thais Fersoza baba pela amizade dos filhos, Melinda e Teodoro, da relação com Michel Teló, e se declara no Dia das Mães

Mãe coruja, a apresentadora Thais Fersoza (39) se declarou ao falar da linda relação que os filhos Melinda (6) e Teodoro (5), frutos do casamento com o cantor Michel Teló (42) construíram.

A artista contou que as crianças, que são bem parecidas, são muito próximas em entrevista para a CONTIGO!: “É muito interessante porque cada fase é uma delícia. Cada fase tem um brilho de descoberta, de conexão da mãe com os filhos".

A influenciadora ainda comentou que os herdeiros são muito compreensivos. “São meus grandes amigos, companheiros, parceiros... Eles jogam juntos”.

Por conta da idade próxima, Melinda e Teodoro criaram uma relação de união. “É lindo de ver a relação deles, a amizade entre eles”, disse a mãe coruja. “Eles se protegem, se defendem”.

No entanto, como toda criança, os dois enfrentam alguns momentos de desentendimentos. “A gente sempre media, mas a gente deixou que eles aprendessem a lidar com as diferenças, com as desavenças", contou a artista. "Até para eles poderem se preparar para o mundo. Na vida é assim".

Neste domingo, 14, Tata Fersoza celebrou o Dia das Mães com publicação no Instagram. "Eles são o amor da minha vida! Meu amor maior... A realização do meu maior sonho! Meus parceirinhos, minha musa e meu gato! Como eu sou grata a Deus por vocês. Obrigada por terem me escolhido como mãe. Vocês são surrealmente maravilhosos! Meu coração arde de amor por vocês. Tenho tanto orgulho, tanta admiração por esses seres humanos lindos que vocês são. Tão generosos, amorosos, companheiros. Pra vocês e por vocês, sempre o meu melhor! Obrigada por me ensinarem diariamente. Que a gente siga sempre assim, nessa sintonia linda, juntinhos nessa caminhada. Nosso time de amor! Os amores da minha vida!"

Thais Fersoza mostra momento de chamego com os filhos

Amor de mãe! A apresentadora Thais Fersoza encheu seu feed de amor ao registrar um momento fofo logo pela manhã recentemente, na companhia de seus filhos, ambos do casamento com o cantor Michel Teló!

Nas imagens, a artista aparece na cama agarradinha com Melinda e Teodoro e contou que foi acordar os herdeiros com muito amor para ir à escola. "De hoje mais cedo acordando os pequenos pra escola… fui chamegar Melinda, Teodoro já chegou pulando! E eu aproveito pra agarrar meeeesmo!!! Chuva de beijos e apertos em dose dupla!!! Hoje foi invertido, ela numa preguiça sem fim e ele "cheio" de energia! Kkkk", iniciou ela.

Em seguida, Tata disse que as crianças foram levadas pela avó, já que ela e Teló estavam a caminho do aeroporto: "Daí rolou Disk Vovó. Vovó Cris chegou 6:30h pra “render” a mamãe e o papai que saíram correndo de novo pro aeroporto!".