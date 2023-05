Thais Fersoza mostra momento de chamego com os filhos: ''Em dose dupla''

Apresentadora Thais Fersoza encanta os fãs ao compartilhar registros de momento fofo com os filhos, Melinda e Teodoro, ao acordar

Amor de mãe! A apresentadora Thais Fersoza (39) encheu seu feed de amor ao registrar um momento fofo logo pela manhã desta quinta-feira, 04, na companhia de seus filhos, ambos do casamento com o cantor Michel Teló (42)!

Nas imagens, publicadas em sua conta do Instagram, a artista aparece na cama agarradinha com Melinda (6) e Teodoro (5) e contou que foi acordar os herdeiros com muito amor para ir à escola.

"De hoje mais cedo acordando os pequenos pra escola… fui chamegar Melinda, Teodoro já chegou pulando! E eu aproveito pra agarrar meeeesmo!!! Chuva de beijos e apertos em dose dupla!!! Hoje foi invertido, ela numa preguiça sem fim e ele “cheio” de energia! Kkkk", começou escrevendo a mãe coruja na legenda.

Em seguida, Tata disse que as crianças foram levadas pela avó, já que ela e Teló estavam a caminho do aeroporto: "Daí rolou Disk Vovó. Vovó Cris chegou 6:30h pra “render” a mamãe e o papai que saíram correndo de novo pro aeroporto! Bom dia meus amores!!! Que seu dia também seja de muito amor dado e recebido!"

Confira Thais Fersoza com os filhos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Thais Fersoza exibe boa forma ao treinar em sua mansão

A apresentadora Thais Fersoza começou o dia com muita energia. Na terça-feira, 02, a esposa de Michel Teló compartilhou um vídeo treinando na academia de sua mansão e impressionou com tanta resistência.

Cheia de estilo, ela apareceu pegando pesado nos exercícios. De shorts saia e camiseta, a famosa surgiu suando enquanto realizada o circuito com pesos e apenas com o peso do corpo.

"Começando a semana na terça com a energia da semana todinha. Vamo treinar? Pode ser cardio, musculação, dança, circuito… o importante é fazer exercício pra movimentar o corpo e ajudar a mente. Espero que esse vídeo sirva pra te inspirar", encorajou os internautas.