Thais Fersoza exibe boa forma ao treinar em sua mansão: ''Linda e natural''

Na academia de sua mansão, Thais Fersoza exibe corpo sarado ao pegar pesado no treino

A apresentadora Thais Fersoza (39) começou o dia com muita energia. Nesta terça-feira, 02, a esposa de Michel Teló (42) compartilhou um vídeo treinando na academia de sua mansão e impressionou com tanta resistência.

Cheia de estilo, a atriz apareceu pegando pesado nos exercícios. De shorts saia e camiseta, a famosa surgiu suando enquanto realizada o circuito com pesos e apenas com o peso do corpo.

"Começando a semana na terça com a energia da semana todinha. Vamo treinar? Pode ser cardio, musculação, dança, circuito… o importante é fazer exercício pra movimentar o corpo e ajudar a mente. Espero que esse vídeo sirva pra te inspirar", encorajou os internautas.

Nos comentários da publicação, os fãs admiraram a disposição da esposa do cantor. "Maravilhosa", elogiaram os internautas. "Linda e natural", falaram outros.

Leia também:De maiô recortado, Thais Fersoza esbanja boa forma em dia de praia: "Maravilhosa!"

Veja o vídeo de Thais Fersoza treinando:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Com bolo diferentão, Thais Fersoza comemora aniversário ao lado da família

Thais Fersoza usou as redes sociais para mostrar aos seguidores como comemorou seu aniversário. A atriz mostrou vários momentos do seu dia, entre eles, um mergulho na piscina com o maridão, almoço ao lado de alguns familiares, e muita bagunça com os filhos.

"Obrigada Deus! 13/04/2023 - 39 anos de muita gratidão!!!! Queria compartilhar com vocês um pouquinho dos muitos momentos especiais que vivi ontem! E agradecer cada homenagem, demonstração de carinho e orações!", disse a artista ao compartilhar os registros.