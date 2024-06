Mais de um ano após ficar viúva, Silvia Poppovic apresenta o novo namorado

A apresentadora Silvia Poppovic está apaixonada novamente! Mais de um ano após ficar viúva, ela apresenta seu novo amor

A apresentadora Silvia Poppovic encontrou um novo amor! Há pouco mais de um ano, ela viveu a dor de perder o marido e ficar viúva. Agora, ela anunciou que está namorando novamente.

Em um post nas redes sociais, a estrela anunciou que vive um relacionamento com o advogado Álvaro Luís Fleury Malheiros. Os dois posaram abraçados e sorridentes para as novas fotos e demonstraram a sintonia entre eles.

"Nessa semana dos namorados, quero dizer que a vida me presenteou com uma nova oportunidade de amar, ser amada e feliz! Esse é Álvaro Malheiros, meu namorado! Torçam pela gente!", disse ela.

Vale lembrar que Silvia ficou viúva em novembro de 2022, quando o médico Marcello Bronstein faleceu aos 78 anos. Na época, ele lutava contra a leucemia desde 2021 e chegou a passar pelo transplante de medula óssea, mas não resistiu.

A apresentadora e Marcello tiveram uma filha, Ana, de 24 anos.

Silvia Poppovic foi vítima de assalto em abril

A apresentadora Silvia Poppovic surpreendeu seus seguidores na noite do dia 14 de abril ao revelar que foi vítima de um assalto na rua de sua casa. Ela contou que um homem a atacou pelas costas e levou seu anel. Como ela gritava, ele foi embora sem roubar outros pertences.

Nos stories do Instagram, a comunicadora contou como tudo aconteceu e mostrou uma foto de sua mão ensanguentada. “Acabo de ser assaltada na esquina da minha casa! Me deram uma chave de pescoço, pelas costas, me derrubaram no chão e quase arrancaram minhas mãos! O ladrão levou meu anel e, felizmente, não teve tempo de tirar as pulseiras e roubar o celular”, disse ela.

E completou: “Do chão, comecei a gritar e ele fugiu! Fiquei assim, ensanguentada, e com o coração partido com toda essa violência que nos cerca”.