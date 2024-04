Silvia Poppovic é vítima de assalto: ‘Me deram uma chave de pescoço’

A apresentadora Silvia Poppovic impressiona ao mostrar sua mão ensanguentada após ter sido algo de um assalto na rua de sua casa

A apresentadora Silvia Poppovic surpreendeu seus seguidores na noite deste domingo, 14, ao revelar que foi vítima de um assalto na rua de sua casa. Ela contou que um homem a atacou pelas costas e levou seu anel. Como ela gritava, ele foi embora sem roubar outros pertences.

Nos stories do Instagram, a comunicadora contou como tudo aconteceu e mostrou uma foto de sua mão ensanguentada. “Acabo de ser assaltada na esquina da minha casa! Me deram uma chave de pescoço, pelas costas, me derrubaram no chão e quase arrancaram minhas mãos! O ladrão levou meu anel e, felizmente, não teve tempo de tirar as pulseiras e roubar o celular”, disse ela.

E completou: “Do chão, comecei a gritar e ele fugiu! Fiquei assim, ensanguentada, e com o coração partido com toda essa violência que nos cerca”.

