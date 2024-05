Atualidades / Boa ação!

Maíra Cardi quebra o silêncio e revela atitude drástica para ajudar o RS

Ao lado do marido, Thiago Nigro, Maíra Cardi quebra o silêncio e revela iniciativa impressionante para ajudar mulheres no Rio Grande do Sul

Maíra Cardi quebra o silêncio e revela ajuda para o Rio Grande do Sul - Reprodução/Instagram