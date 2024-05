Indignada, Kéfera choca ao mostrar doações sujas, mofadas e mais

Arrecadando e organizando doações para o Rio Grande do Sul, Kéfera choca ao mostrar itens impróprios que as pessoas deram; veja

A influenciadora Kéfera está engajada nas arrecadações e doações para o Rio Grande do Sul e chocou ao mostrar alguns itens impróprios que recebeu. Nesta segunda-feira, 13, ao gravar o trabalho voluntário que está fazendo, de separar as peças para enviar para os gaúchos, ela impressionou ao exibir sapatos sujos, mofados, velhos, quebrados e outros absurdos.

Indignada com a falta de noção de algumas pessoas, que estão mandando coisas impróprias para o uso, a famosa então reclamou e pediu para que as doações sejam conscientes, de objetos que elas mesmas usariam e que sejam realmente úteis para o momento que as vítimas das enchentes estão passando.

"Doação não é descarte, meu deus do céu", exclamou ao exibir as imagens. "Pelo amor de deus, sabe, a gente tá fazendo triagem aqui das coisas, quando a gente fala que as coisas vem no estado complicado, tipo assim, sujo, cheio de lama, cheio de barro, muita sacanagem doar um negócio nesse estado, sabe, que vocês têm na cabeça? Doa o que você gostaria de receber, tipo assim, a gente já tá fudi** aqui, aí vocês mandam um troço que não dá pra usar", comentou.

Em seguida, ela exibiu que as pessoas enviaram pedaços de pano. "Que que a galera vai usar retalho? Pedaço de tecido de tule, não dá nem pra fazer, não esquenta, não pra fazer edredom, não dá pra fazer nada, é pedaço de retalho", falou indignada.

"Já tamo aqui na luta, aí magina, agora ter que pegar e lavar o que você manda sujo, bota a mão na consciência, ajuda, não é pra atrapalhar, é pra ajuda, já é todo um trabalho aqui que a gente tá fazendo pro bem, aí vem, fora as calcinhas menstruada, cagada, sapato com cocô, escova de dente usada, vocês acham que vão jogar no lixo ou ajudar pessoas?", revelou o que tem visto de absurdo.

