Maiara ganha presente super chique de admirador secreto: "Se pronuncie"

Maiara ganha presente super chique de um admirador secreto e pede para a pessoa se pronunciar com uma promessa; saiba o que ela ganhou!

A cantora Maiara foi surpreendida por um admirador secreto! Voando em seu jatinho particular com sua irmã e dupla sertaneja Maraisa, nesta quarta-feira, 17, a artista contou que ganhou um presente super chique, mas que sequer sabe quem foi que lhe deu.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Maiara mostrou que ganhou algumas joias antes de embarcar e ficou encantada com o presente. "Gente, eu tô boa de admirador secreto, viu? Olha só o que eu acabei de receber aqui", disse a artista, exibindo duas sacolas de presente.

Em seguida, a artista mostrou um colar e uma pulseira com pingentes roxos, que formam um conjunto. A sertaneja pediu para a pessoa aparecer com uma grande promessa. "Por favor, seu admirador secreto, se pronuncie, porque eu preciso agradecer! Quer dizer que tá tudo bem, o jantar já tá marcado. Agora eu preciso saber quem é, porque tá bom demais de presente", disse Maiara.

Por fim, ela ainda mostrou o bilhete que ganhou do admirador e questionou mais uma vez quem seria o admirador. "Do moreno de Goiânia para a ruiva mais linda do Brasil. Beijo", dizia o bilhete. "Ai meu Deus, quem é esse moreno de Goiânia", perguntou a cantora, que ainda mostrou uma foto já usando as joias.

Maiara está solteira desde o fim de 2023, quando anunciou o término de seu namoro com Matheus Gabriel. No fim de fevereiro deste ano, os dois haviam dado indícios de uma suposta reconciliação, mas a cantora logo negou os boatos, dizendo que o relacionamento entre os dois havia realmente acabado.

Maiara abre o jogo sobre perda de peso e cirurgia íntima

A cantora Maiara decidiu abrir o jogo sobre as críticas que vem recebendo após surgir mais magra. Além disso, ela também explicou o motivo de ter feito uma ninfoplastia, uma cirurgia íntima que reduz os pequenos lábios vaginais.

Esse procedimento pode ser feito por necessidade de correção ou por estética, e em entrevista ao jornalista Leo Dias, durante o programa Fofocalizando, do SBT, a sertaneja revelou que a intervenção aconteceu por questão de saúde.

"Minha saúde está em dia, vou repetir. Não é todo dia que a gente está feliz, tem dias que… Eu sou bem controladora, eu gosto das coisas do meu jeitinho, e não é todo dia que as coisas saem do mesmo jeito, mas depois passa", explicou Maiara, ao ser questionada sobre os boatos de que estaria depressiva.

Depois, a artista ainda falou sobre a cirurgia que realizou na região íntima. "A gente tem que quebrar tabus. É uma cirurgia de reparação íntima. Para mim, não foi estético, foi uma coisa de correção, foi ótimo, estou me sentindo muito bem. Indico às mulheres procurarem um ginecologista", disse ela.