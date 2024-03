De novo? Após reatar namoro, Maiara avisa que está solteira

Após dias de confirmar reconciliação, Maiara avisa que está solteira; cantora havia reatado com cantor depois de 4 meses separados

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, está solteira novamente após alguns dias de ter confirmado a reconciliação com o cantor Matheus Gabriel depois de ter ficado quatro meses separadas do até então eleito dos últimos tempos.

A revelação que está sem ninguém foi feita durante uma entrevista concedida ao portal de Leo Dias nesta sexta-feira, 08. Fazendo um cruzeiro com a irmã, Maiara comentou que está livre e em busca de um novo "rolo".

"Eu vim solteira para o navio para arrumar um rolo aqui, o que fica no Maiara & Maraisa em alto mar, fica no Maiara & Maraisa em alto mar", disparou a sertaneja que havia postado um vídeo com Matheus Gabriel após mostrar que havia ganhado flores.

Vale lembrar que o primeiro término aconteceu no fim de 2023, quando o casal decidiu se separar, Maiara contou que decisão havia sido sem brigas e sem traição. "Hoje não está sendo um dia fácil pra mim... Quando se fala em encerrar ciclos acho que não deve ser fácil pra ninguém... Eu e o Matheus não somos mais um casal... Mas seguiremos com a nossa amizade e respeito acima de tudo... Tenho muita gratidão! Por favor respeitem nosso término... Nosso tempo…", disse ela na época.

Mãe de Maiara diz que prefere a filha solteira

Recentemente, Almira, mãe da cantora Maiara, confessou que prefere quando sua filha não está em um relacionamento. Acompanhando a dupla Maiara e Maraisa em sua turnê em Portugal, ela explicou para o jornalista Leo Dias o motivo do porquê acha melhor ver a sertaneja solteira.

"A Maiara quando está namorando dá problema demais, meu Deus. Ela é muito intensa, você como amigo dela sabe como é a Maiara, não precisa nem falar", disse a mãe da dupla ao colunista.

O jornalista ainda disse que Maiara afirmou que estava em seu melhor momento e a mãe concordou. "Ela está em seu melhor momento sim. Ela tá linda, né?", disse Almira com um brilho nos olhos.