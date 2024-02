Mãe de Maiara diz que prefere a filha solteira: "Dá trabalho demais"

Mãe de Maiara decide opinar sobre a vida amorosa da cantora e diz que prefere quando sua filha está solteira; saiba o motivo!

Solteira desde o ano passado, Maiara está aproveitando demais a sua vida sem um namorado. E parece que sua mãe, Almira, também está muito feliz que a cantora esteja solteira. Em conversa com o Portal Leo Dias, ela afirmou que prefere quando a filha não está namorando.

Acompanhando Maiara e Maraisa em shows realizados em Portugal, Almira explicou o motivo do porquê ela acha melhor ver a sertaneja solteira. "A Maiara quando está namorando dá problema demais, meu Deus. Ela é muito intensa, você como amigo dela sabe como é a Maiara, não precisa nem falar", disse a mãe da dupla ao Leo Dias.

O jornalista ainda disse que Maiara afirmou que estava em seu melhor momento e a mãe concordou. "Ela está em seu melhor momento sim. Ela tá linda, né?", disse Almira com um brilho nos olhos.

Mais cedo, Maiara também falou sobre sua vida amorosa em entrevista ao mesmo portal. Na conversa, ela afirmou que ainda não havia beijado em 2024, descartando todas as possibilidades de um relacionamento. No entanto, Maraisa desmentiu a fala de sua irmã: "É mentira dela".

Maiara está solteira desde outubro do ano passado, quando terminou seu relacionamento com o também sertanejo Matheus Gabriel. Já Maraisa está noiva do empresário Fernando Mocó desde setembro do ano passado.

Maraisa abre o jogo sobre planos de gravidez e casamento

Noiva de Fernando Mocó, a cantora Maraisa está com vários planejamentos para o futuro e não esconde sua vontade de casar e os planos para ser mamãe. Durante a turnê da dupla em Portugal, a artista revelou que a data do casamento ainda não foi marcada, mas que a cerimônia poderá acontecer a qualquer momento.

"Você sabe como as coisas funcionam aqui. Pode casar amanhã, é. Ter filho é muito rápido. O Felipe [empresário] tá ali: 'Pelo amor de Deus me avisa quando vai vir esse neném, porque eu sei que vai vir esse ano", disse ela em entrevista ao jornalista Leo Dias.

Na sequência, a famosa revelou que o casal já faz planos para a vinda do primeiro herdeiro. "Já estamos falando de filho", confirmou a artista. Ela, inclusive, reforçou que seguirá nos palcos até o bebê nascer. "Eu seguro o show, contratante, pode contratar", brincou Maiara, irmã gêmea de Maraisa.